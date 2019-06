Ochlerotatus sticticus. Ezt a szépen csengő latin nevet viseli az oldalfoltos szúnyog, amely a hazánkban fellelhető mintegy ötven faj egyike. De attól tartok, olvasóinkat ebben a hőségben is hidegen hagyja, melyik fajú vérszívó szúrta meg éppen, pláne többes számban. Mert most ez a jellemző: tömegesen támadnak a szúnyogok, lehetetlen a szabadban megmaradni. Azt mondják a szakemberek, olyan hirtelen jött a csapadékos, szeles időre a fülledt hőség, hogy képtelenség volt hatásosan irtani. Ilyenkor kikelnek a rég alvó lárvák is és élni akarnak, így szívják a vérünket. Idén volt elárasztás is a Szigetközben, s minden fogadkozás ellenére ezúttal sem sikerült megoldani a mindenki által ismert és várt gondot, a szúnyogok elszaporodását. A természet akarata ezúttal egyértelműen erősebbnek bizonyult, mint az emberé. A kérdés, kellő volt-e az emberi akarat, a szaktudás és a muníció? Vagy be kell lássuk, apró kis pontok vagyunk mi, emberek. Apróbbak egy szúnyognál.