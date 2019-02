Csapra vert élet

Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell... Megvan Zorán dallama a szöveghez? Sem hőség, sem sivatag, most mégis szeretnék egy pohár tiszta vizet önteni a vendéglátósok poharába.

Én kifejezetten szeretem a győri csapvizet. Íze gyerekkoromban lett kódolva az ízlelőbimbóimba. Az iskolai menetfelszerelés része volt a műanyag pohár, a napköziben külön program volt, hogy tízórai és uzsonna után felkerekedett az osztály vizet inni. Otthon sem volt másképp, ha jutott szörp bele, azzal ittuk, ha nem, akkor tisztán. Nyáron kicsit tovább folyattuk az ötödiken, mert akkor még átalányt fizettünk, nem köbmétert.

Elfogult is lehetnék ezzel a retró érzéssel, de mikor a messziről jöttek is zamatolják a csapból folyó vizünket, büszkén mondom, hogy a Szigetköz aranyát isszák. A városunkat ellátó parti szűrésű kutak kiváló minőségű szűrt vizet adnak. És ez nekem finom. Ezt iszom otthon és ezt, ha étteremben vendégeskedem. Nem sóherségből kérem a csapvizet, szeretem.



Tegnap történt legutóbb, hogy kérdezi a pincér, mit innék az ebédemhez. Mondom, hogy Pannon-Vizet. Tudom, van egy kis kivagyiság abban, hogy bemárkázom önhatalmúan a csapvizet, de a kiszámíthatatlan folytatás pikáns helyzetekbe tud torkollni. Pincér el, majd visszaérkezik: elnézést kér, de ez az első napja, megkérdezte és ilyen vizük nincs, de helyette sorolja a palackozott választékot. Persze jót derülünk azon, hogy ott van a csapban, meg kell nyitni.



Ha én vendéglős lennék, biztos meginvitálnék mindenkit egy pohár vízre. Jó szívvel. Ne kelljen hozzá se hőség, se sivatag. Aztán a többit meglátjuk...