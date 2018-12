Csak magyarul

Nap mint nap rengeteg hozzászólást, blogot, véleményt olvashat az ember az interneten, s finoman szólva is vannak érdekes dolgok. Gyakorlatilag nincs olyan terület, ahol egy idő után ne szabadulna el a pokol, s a gondolatok olyan mértékű „kicsavarása" valósul meg, hogy ledöbben az ember.



A legújabb a női kézilabda-válogatotthoz kapcsolódik. A közösségi portál egyik csoportjában azt vetette fel valaki: mennyire normális, hogy húsz-huszonöt éves játékosok annyira sem tudnak angolul, hogy a szövetségi kapitány egyperces időkérését megértsék. Nyilván nem a teljes csapatról beszélünk, de bizony akad olyan a csapatban, akin látszik, fogalma sincs, mit mond a dán szakember, még jó, hogy van magyar segítője.



A kommentcunami elég hamar olyan fordulatot vett, amire azért a gyakorlott internetező számított: a nagy többség szerint ugyanis miért is kellene egy magyar válogatottnál angolul tudni, Kim Rasmussen jött ide, tanulja meg ő a nyelvet. Ha van is ebben némi igazság, azért az sem eretnekség, hogy egy sportoló, akinek van ambíciója, tanuljon meg egy idegen nyelvet. Mert ha éppen nem Magyarországon lenne kézilabdában a Kánaán, akkor előfordulhat, hogy külföldre vágyna a tehetség, s ott biztosan nem megy sokra a magyar nyelvvel.



Azért a mélypontot az a hozzászóló érte el, aki felvetette: csak nem a Daciának (értsd: románoknak) szurkol az illető.



Azt csak mellékesen jegyzem meg, miközben általánosságban a külföldiektől sokan elvárják a magyar nyelv elsajátítását, azért nem ártana, ha ez azoknak is sikerülne, akik ezt követelik, s akiknek ez az anyanyelvük. A helyesírás és sokszor a legalapvetőbb nyelvtani egyeztetés ugyanis sokuknál az általános iskola alsó osztályának szintjét sem üti meg...