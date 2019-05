Ma rendezik Győrött az idei Szeretetnapot a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, azaz Böjte Csaba gyermekei javára. Tizenhat évvel ezelőtt volt az első ilyen rendezvény a városban. Akkor két településen, Déván és az ahhoz közeli Szászvárosban működött otthona az alapítványnak. Rá négy évre már 40 helyen 1500 gyermeket gondoztak, közülük 700 bentlakót. „De lehet, hogy már ez sem igaz..." – mondta 2007-ben a Kisalföldnek Csaba testvér a létszámot firtató kérdésünkre, mert szinte naponta nyílt új otthon. Egy tavalyi adat szerint az alapítvány 2135 gyermeket gondoz. A Wikipédia 26 bentlakásos központot említ, és vagy 40 települést, ahol napközi otthonuk működik. Böjte Csaba óriási munkát végzett. Ő persze hárítaná személye kiemelését, de tény, nélküle ezek a gyermekek jó eséllyel maradtak volna a nyomorban, a kiszolgáltatottságban, a reménytelenségben. De számomra ennél is nagyobb jótett az, amit Böjte Csaba százezrek, talán milliók fejében elültetett. Azt, hogy minden gyermekben ott lakozik a csoda. Hogy segíteni jó. Hogy szeretettel, szelíd szóval, jó szándékkal is el lehet érni a céljainkat. Jómagam életem nagy ajándékának tartom, hogy többször is járhattam az alapítvány otthonaiban. Amit ott láttam, egy életre nyomot hagyott bennem. Jobb ember lettem.



Csaba testvér pedig miközben ugyanaz a szerény ember maradt, halad a korral. Facebookon a minap ezt tette közzé: „A cseresznye virágzásának mekkora kultusza van Japánban... Sokan odautaznak, csodálják, méltán! Vajon mi a magunk értékeit, pl. egy nárciszrétet miért nem tudunk csodálni, megmutatni büszke örömmel a messzi földről ide látogató vendégeknek? Vannak kincseink." Csaba t.-nek (ahogy e sorokat is aláírta) megint igaza van.



Bizony vannak értékeink, kincseink. Az egyik éppen Böjte Csaba. Legyünk büszkék és vigyázzunk rájuk