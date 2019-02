Breaktáncosok az olimpián?

Napjainkban még kissé abszurdnak hat a gondolat, hogy a 2024-es párizsi olimpia programjába bekerülhet a breaktánc. Tavaly októberben a III. nyári ifjúsági olimpián már szerepelt ugyan – a mezőnyben egy magyar versenyző is volt Buenos Airesben –, így a breaktánc felnőtté válása valóban a küszöbön áll.



Tony Estanguet, a párizsi szervezőbizottság elnöke azt is bejelentette: szeretnék megtartani az ötkarikás műsorban a sportmászást, a hullámlovaglást, valamint a gördeszkázást is, amelyekben először 2020-ban a tokiói játékokon avatnak bajnokokat. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a szervezők által javasolt új sportágak felvételével kapcsolatban a tokiói esemény után dönt majd.



A tervek szerint tehát modernizálódik, fiatalodik és talán bővül is az olimpiák műsora. A változásnak nyilván ára is kell hogy legyen, hiszen már amúgy is gigászi méretűre nőtt a játékok programja. Ezért kikerülhetnek onnan olyan régi, tradicionális sportágak, amelyekben esetleg hosszú évtizedek óta avatnak bajnokokat.



A különösen veszélyeztetettnek tartott sportok egy ideje igyekeznek is alkalmazkodni a vészhelyzethez. A különböző szabálymódosításokkal elsősorban a televíziós közvetítések igényeinek megfelelően gyorsabbá, látványosabbá, élvezhetőbbé alakítják a mérkőzéseket. Kivéve a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséget, amelyet tavaly év végén a NOB – hogy stílszerűek legyünk – gazdálkodási hiányosságai miatt kiütött.



Ki tudja, melyik sportág lesz a következő?