Boldogságfaktorok

Hat éve nyilvánította az ENSZ március 20-át a boldogság nemzetközi napjává, hangsúlyozva, hogy a „boldogság keresése az emberi lét egyik alapvető célja". Évszázadok óta vitatkoznak rajta tudósok és amatőr boldogságkutatók, hogy pontosan hogyan érhető el, de néhány dologban mindannyian egyetértenek.

A tartalmas emberi kapcsolatok például – legyen szó családról vagy barátságról – szinte minden kutatásban az első helyen állnak, ami a fő boldogságfaktorokat illeti. A másik a kontroll a saját életünk felett: minél inkább érezzük, hogy az életünk alakulása rajtunk is múlik, annál boldogabbak vagyunk. S végül nem maradhat ki a hála érzése sem, ha ugyanis rendszeresen tudatosítjuk magunkban, mennyi mindenünk van, s mi mindenért lehetünk hálásak – a sorsnak, a Teremtőnek vagy bárki másnak, kinek-kinek világnézete szerint –, szintén boldogabbnak érezzük magunkat.



Bár a magyar jellemzően panaszkodó nemzet és szeretjük másra fogni, ha a dolgok nem jönnek össze (mert a hülye főnök, a kormány, a tanár, a szüleink...), azért ha a fenti szűkített lista megállapításaiba alaposan belegondolunk, valószínűleg mindenkinek van tennivalója e téren. A kapcsolatainkat ápolni, elmélyíteni vagy értékes újakat kötni, ellenállni a sodródásnak egy-egy helyzetben és (újra) kézbe venni az irányítást – például a munkánk vagy az egészségünk felett –, számba venni, miért érezhetjük szerencsésnek magunkat – nem kis célok, de kis lépésekkel is elérhetők. Ha pedig elfogadjuk Pál Ferenc atya és lelki tanító kijelentését, hinni is könnyebben tudunk benne (és magunkban): „A boldogság nem cél és állapot, hanem irány és folyamat. A boldogság egy jó irányba haladó élet."