Tegnap lett vége az extrémsport-realitynek az egyik kereskedelmi csatornán. Ez volt az a műsor, ahol egykori, valamint jelenleg is aktív élsportolók és amatőrök feszültek egymásnak. Voltak a mezőnyben olimpiai bajnokok is, akik közül az egyikre komoly össztűz zúdult az interneten.



Dombi Rudolf, a londoni ötkarikás játékokon aranyat nyert kajakos „bűne" leginkább az volt, hogy az egyéni játékban gyakorlatilag egyéni játékot játszott. Legalábbis a tévénézők nagy hányada szerint. Akik pedig nem szimpatizáltak Dombival, azok a végén már ott tartottak, hogy méltatlan az olimpiai bajnoki címre.



Távol álljon tőlem, hogy megvédjem a már visszavonult sportolót, de azt gondolom, az, hogy ő miként játszik egy játékot, illetve időnként hogyan viselkedett, teljesen független attól, hogy hét éve kajak kettes ezer méteren Kökény Rolanddal milyen eredményt ért el. Ott győztek, így méltó volt az aranyra, s azóta is büszkén lehet tagja egy szűk mezőnynek. Egy olimpián a teljesítményre adják az érmeket, nem viselkedésre.



Úgy fest, mi hajlamosak vagyunk arra, hogy szuperképességekkel ruházzuk fel bajnokainkat, pedig ők is emberek, kisebb-nagyobb hibákkal, csak azok többnyire nem derülnek ki egy-egy futam vagy meccs során.

Ennek ellenpéldája is van, a rivális csapat játékosát is sűrűn illetik a szurkolók nem éppen hízelgő jelzőkkel. Emlékszem, mielőtt a kézilabdázó Anja Althaus Győrbe igazolt, minden volt, csak úrinő nem. Aztán zöld-fehér mezt húzott, s ugyanazok az emberek el voltak ájulva tőle, milyen megnyerő személyiség.



Pedig nem hinném, hogy más ember volt előtte. Ahogyan Dombi Rudolf sem, mikor a dobogó tetején állt, s milliók ünnepelték...