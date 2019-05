Az ötödikre fel!

Hétvégén rendezik a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét. Az Audi-ETO címvédőként vág neki a végjátéknak, s ha megnyeri, kétszeresen is sporttörténelmi tettet hajt végre. Mióta BL-nek hívják a legrangosabb nemzetközi kupasorozatot, még egy csapat sem nyert ötször, a győriek és az osztrák Hypo áll négy-négy elsőséggel, illetve zsinórban háromszor sem sikerült senkinek felülni Európa trónjára.



Most az ETO megcsinálhatja ezt a páratlan bravúrt, de azt hiszem, a klubnál tudják csak igazán, ez mennyire nem lesz egyszerű feladat.



Egy biztos, a játékosállomány adott hozzá, a keret kilencven százaléka rendelkezik kellő „négyes döntős" rutinnal, a csapat mögött áll a Papp László Sportaréna közönségének jelentős része – ezt az év nagy részében molinón is olvashatják Görbiczék: „A cél előtted, a tábor mögötted!" –, míg a kispadon az a Danyi Gábor ül, aki előtte másodedzőként volt részese az elmúlt évek sikereinek.



Persze más „főnökként" irányítani, mint a háttérben dolgozni a mindennapokban, ám az eredmények eddig igazolják Danyi Gábort, aki jelentős reformot hajtott végre a csapat játékán. Erről egyébként Ambros Martín, a korábbi sikerkovács még decemberben így nyilatkozott: „A rendelkezésre álló topjátékosokkal megtehetik, hogy ilyen típusú kézilabdát játsszanak. Más gárdákkal ez kész öngyilkosság lenne. A szezon végén majd meglátjuk, sikeresek lesznek-e vele."



Sokan egyébként annak örülnének, ha a döntőben összejönne egy Danyi–Martín találkozó, s ott kiderülne, melyik stílus az eredményesebb.



Bár a spanyol szakembert tisztelik Győrben, azt senki nem bánná, ha vasárnap este nem őt látnák örülni az arénában és a tévék képernyője előtt ülők...