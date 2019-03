Az orgonista

Lábtörése és felépülése után… – így kezdődött az a sajtóközlemény, amelyre figyelmes lettem. Az elektronikus levelesládám tisztogatása közben akadt meg a szemem az említett félmondaton, aminek a folytatása még érdekesebb: ...újra Budapesten koncertezik Rhoda Scott. Jé, ő még koncertezik?! – csodálkoztam rá. A mai fiataloknak nem tudom, mond-e valamit ez a név, de az én korosztályomnak biztosan.



Ő az a mezítlábas, fekete, bongyor hajú orgonista, aki mindig iszonyatos elánnal püfölte, bűvölte a hangszerét. Annak idején egy jelenség volt. Korábban azt mesélte, gyerekként számára természetes volt, hogy levegye a cipőjét és úgy játsszon. Később már tudatosan csinálta, hogy jobban érzékelje a hangokat a pedálon. Na és – teszem hozzá – valószínűleg azért is, hogy fokozza a show-t! Mert ki látott már orgonistát vagy bármilyen zenészt mezítláb a színpadon? Gyerekként a tévén keresztül is lenyűgözött a szereplése. Akkoriban szinte hazajárt Magyarországra, vonzalma azzal kezdődött, hogy a Kodály-módszerről és Bartók népdalgyűjtéseiről írta a diplomamunkáját. A magyar közönség pedig mindig elhalmozta szeretetével. Már elmúlt nyolcvanéves, de április közepén ismét Magyarországra érkezik és a Papp László Sportarénában lép fel zenésztársaival. Nem egy kis színházat célzott meg, hanem egyenesen az arénát! Ma is ugyanolyan könnyedén játszik komolyzenét, mint ahogy jazzt, gospelt vagy bluest. Játszik, játszik és játszik. Hol huncutul, hol komolyan, de mindig hatalmas élvezettel. S ettől az örömtől, amit hallgatóinak is átad évtizedek óta, talán még a törött csont is gyorsabban gyógyult.