Az első lecke

Ez a hét az érettségiről szól, több tízezer diák ad számot tudásáról, felkészültségéről. Mindenki izgul, a pedagógusok és a szülők pedig igyekeznek nyugtatni a gyerekeket, mondván: mások is megcsinálták, nektek is menni fog! Valóban, de nem mindegy, milyen eredménnyel.



Miről is szól vagy kellene szólnia az érettséginek? Alapvetően arról, hogy felkészültek-e a diákok a gimnáziumokban, szakgimnáziumokban eltöltött évek alatt az előttük álló nehézségekre. Az már régóta nyilvánvaló, hogy a boldoguláshoz elsősorban nem lexikális tudásra van szükség, hanem például kreativitásra, jó problémamegoldó készségre és hatékony érvelésre. A középszintű magyarérettségin ez utóbbit is mérték a feladatsor összeállítói: szinkronizált filmekről szóló érvelés vagy egy régészeti leletről szóló hivatalos levél megírása közül kellett választani. Meglepett, milyen kevesen döntöttek az érvelés mellett, inkább írták a szárazabb, hivatalos témát. Pedig biztosan van véleményük arról, hogy szinkronnal vagy anélkül szeretik-e nézni kedvenc sorozatukat. (Mellesleg az érveikre én is kíváncsi lennék, mert meggyőződésem, hogy sokkal jobban beszélnénk idegen nyelveket, ha több filmet vetítenének szinkron nélkül, feliratozással.) A tegnapi történelemérettségiről pozitívan nyilatkoztak, bár lehet, hogy jó páran „erősen számítottak" ezekre a tételekre. A keddi matek miatt viszont kifejezetten sajnálom a maturálókat. Azt mondják, a kettest könnyű volt teljesíteni, de tökéleteset írni igen nehéz. Márpedig sokaknak kell a felvételihez a matekeredmény. Ettől függ, hogy sikerül-e bejutniuk a kiválasztott egyetemre. A nehéz feladatsor miatt petíciót fogalmaztak meg a diákok a ponthatárok csökkentéséért. Kíváncsi vagyok, ebben sikerült-e hatásosan érvelniük. Ugye, mennyire összefüggenek látszólag független témák is a nagybetűs életben? Ezt érdemes észben tartani!