Át a határon

A Fertőrákos és Szentmargitbánya (St. Margarethen) közötti összekötő út felújítása, lezárása óta nincsenek könnyű helyzetben a határon túli munkahelyükre naponta ingázók. Az úgynevezett piknikút mint alternatíva kiesésével a soproni nagy határ forgalma is alaposan megnövekedett. A kritikus reggeli és délutáni időszakban már nemcsak az átkelő előtt araszol a kocsisor, hanem bedugulnak a rá vezető utak is.



A közösségi megosztón több fórum is működik, ahol a határhelyzettel, várakozási időkkel, torlódásokkal, kapcsolatos információkat osztják meg egymással a tagok. Hol higgadtan, hol ingerültebben kommunikálnak, keresik az „egérutakat". Pedig éppen az ingázók érdeke, hogy ez a balesetveszélyes út végre a napi forgalomnak megfelelően erősebb és szélesebb legyen.



Ezt belátva szép számmal akadnak konstruktív javaslatok is az ingázók fórumain, amiket érdemes megszívlelni, hogy ne anyázással induljon és végződjön a nap. Kézenfekvő a korábbi indulás, a kópházi átkelő használata, de javasolják a közösségi közlekedést is. A soproni pályaudvarról szinte óránként indulnak vonatok a határ túloldalára, az épület előtt biciklitároló és parkoló is van. Na igen, a vasút nem háztól házig megy, viszont kiszámítható és biztonságos. Valamit, valamiért!



A zsúfoltság a következő napokban csökkenhet, hiszen Ausztriában is most kezdődnek a nyári szabadságolások. Addig is türelem! Ahhoz ugyanis nem fér kétség, hogy ez a beruházás mindannyiunk számára fontos, régóta vártunk rá. A piknikút valóban keskeny volt, és a burkolatot sem ekkora forgalomra tervezték, hogy a gyenge alapokról már ne is beszéljünk. Ha valakik sokat nyernek ezzel a felújítással, akkor azok éppen az ingázók.