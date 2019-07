Árral szemben

A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred szervezésében idén is megrendezték Győrött a Zöldár futást. Az elnevezés magyarázza az indokot, a hat évvel ezelőtti, minden idők legnagyobb dunai áradására emlékeztek a futók és a szervezők. Pontosabban az áradással szembeni hősies védekezésben részt vevők előtti főhajtás volt ez a közösségi összejövetel. Szándékosan nem versenyt írtam, bár volt első, második és sokadik is. De tényleg a tiszteleten és az együtt mozduláson volt a hangsúly ezúttal is.



Az akkori események sokakban hagytak nyomot. Bennem is. A bajban mindig megnő az emberség, érdekes emberi sajátosság ez. Az önzetlen tenni akarás számos példáját tapasztalhattuk akkor. Sokan ültek autóba, pattantak kerékpárra, és jelentkeztek a gáton, munka után vagy helyett, dolgozni a veszély elhárításán. Ismerősöm mesélte, hogy az ő cégüknél, amely a folyó túlcsordulása esetén szintén veszélybe került volna, mit mondott a főnök. Egyrészt: ha jön a telefon, hogy itt a baj és védeni kell az épületet, azonnal jöjjön mindenki, hiszen a munkahelyük létéről, a megélhetésükről is szó van. De, tette hozzá, akinek a saját háza van veszélyben, az felejtse el a munkahelyét, és védelmezze a családját. Az a legfontosabb. Nos, így lehet növelni egy dolgozóban az elkötelezettséget, állapította meg az ismerősöm.



Jó lenne a baj esetén tapasztalt nemes cselekedetek egy részét átmenteni az unalmas hétköznapokra. És az alapérzést, hogy első a család, aztán jön a munkahely. Mindkettő néha homályba vész.