Életem során számos nehézséggel kellett szembenéznem, csakúgy, mint másoknak. Kisebbekkel és nagyobbakkal. Megtanultam, nem az a boldog ember, akinek nincsenek gondjai – merthogy mindenkinek vannak –, hanem az, aki a problémákat jól tudja kezelni.



Akinek vannak segítői, minden akadályt le tud győzni. Ezt is tapasztaltam már jó párszor. Ahogy a mai számunkban elbeszélt történetben is. Egy fiatal hölgy segített a másikon. Úgy hozott áldozatot, hogy levágatta szép hosszú haját, amit nekiajándékozott a betegségből kigyógyult ismerősének, hogy olyan lehessen élete nagy napja, ahogy azt ő eltervezte. Csak nő értheti meg igazán ennek a mélységét, azt hiszem. De engem is megérintett, férfiésszel is fel tudom fogni, látszólag apró dolog is lehet sorsdöntő, és ez fordítva is igaz.



Addig jó, amíg vannak olyan emberek, aki meglátják az apróban a lényegeset és a lényeges dolgokban az egyszerű, apró feladatot, amivel lendíthetnek az ügyön. Ha a boldogságot keressük, ilyen embereket kell tehát a környezetünkben tudni. Ennek legegyszerűbb módja, ha mi is figyelünk másokra. Egyszerű ez. Mert azt is megtanultam, hogy egy emberi kapcsolatból – legyen az barátság, szerelem, szomszédság, rokonság – hosszú távon nagyjából annyit lehet kivenni, amennyit beleraktunk az idők során. Ezért arra érdemes figyelni, hogy mindig mindenkivel szemben tegyük meg, amit kell. Ha így van, a bajban, kicsiben és nagyban, jönni fog a segítség. Látszólag magától.