Ápolók lesznek?

Réges-régen apácákra hárult a betegek gondozásának terhe. Istenhitük bátorító erőként hatott alázatos, emberséges szolgálatukra. Szelíd szavaik vigasztalást, reményt, lelki enyhülést is adtak. Ez a mondhatni áldott állapot egyszeriben megváltozott, amikor a kommunizmus idején feloszlatták a szerzetesrendek többségét. Azóta is nagy kihívást jelent a betegápolás. Csak dicséret illetheti azokat, akik éjjel és nappal jóságukkal, odaadásukkal, szívvel-lélekkel e hivatásnak élnek. Mert tudjuk jól, kevesen vannak.



Ezen a helyzeten szeretne változtatni az egészségügyi kormányzat az „Ápoló leszek" ösztöndíjas programmal, amely az utánpótlásról kíván gondoskodni. A másokon való segítés lelki késztetését anyagi támogatással erősítik: havi negyvenezer forint ösztöndíjat kaphatnak azok, akik egészségügyi szakközépiskolák nappali tagozatán sajátítják el a tudnivalókat. A pályázati felhívásra a diákok március 12-ig jelentkezhetnek a https://apololeszek.aeek.hu/ honlapon. Ugyanakkor a támogatásnak komoly feltétele is van: a szakképesítés megszerzése után a fiataloknak legalább annyi ideig kell hazai közfinanszírozott egészségügyi intézményben dolgozniuk, amennyi ideig az ösztöndíjat kapták. Várhatóan háromezer-kétszáz egészségügyi hivatást választó részesülhet e juttatásban.



Mindez összességében örömmel töltheti el az embert: lesznek, akik adott esetben szakszerűen gondoskodnak majd róla. Ezért is bízunk abban, hogy a diákkorban élvezett anyagi ösztönzés megmarad a munkaköri bérezéseknél is, nehogy már felnőttként kelljen pályamódosításon törni a fejüket. A legszerencsésebb pedig végképp az lenne, ha a megszerzett tudás, tapasztalat, elköteleződés és a hivatástudat nem másutt, hanem idehaza érvényesülne.