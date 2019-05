Manapság egyre ritkább eset, hogy két és fél-három hétig – néhány nap kivételével – a sokévi átlag alatt alakuljon a hőmérséklet, az pedig még inkább, hogy az anomália fokokban mérve egy-két hónapnyi legyen negatív irányba. Most ez a helyzet, az időjárás április vége óta szinte folyamatosan a hűvösebb arcát mutatja, hallani is a panaszkodást a fűtésről, az újra előkerült melegebb ruhákról meg arról, hogy ebben a hidegben kiruccanni sem nagyon lehet. Ja, a vetemények sem fejlődnek úgy, ahogy kellene; igaz, ez mind kevesebb embert érdekel.



Pedig a normális épp az volna – s erre néha nem árt emlékeztetni magunkat –, hogy az átlagnál hidegebb és melegebb periódusok váltogatják egymást, csakhogy ez már évek óta egyre kevésbé jellemző, miközben néha még a meteorológusok is szomorúan jelentik be, hogy holnap eső várható. Tavaly ilyenkor például már egy hónapja nyárias volt az idő, ami a korábbi években is sűrűn előfordult, s ennek hatására egyre többen szoknak hozzá, sőt, már-már elvárják az olyan meleget, ami még három-négy évtizede is abszolút kuriózumnak számított – csakhogy akkoriban nem nagyon voltak tapasztalhatók ilyenek. Ezért látni mostanában fancsali arcokat, amikor véletlenül becsúszik egy-egy sokévi átlagnál hűvösebb hónap, hiszen már nem is nagyon tudjuk, milyen az.



Térségünkben tavaly március óta nem jegyeztek fel ilyet, úgyhogy már éppen ideje egy kis negatív kilengésnek.

Inkább annak kellene örülnünk, ha többször élnénk át effélét, mert akkor talán hihetnénk, hogy az éghajlatváltozás mégsem annyira vészes. Attól tartok, nem lesz ekkora szerencsénk.