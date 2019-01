Alap a szabály

A Kisalföld cikkeinek jó része valamilyen nehézségről, tragédiáról szól. Merthogy ezeket hozza az élet. Pedig az esetek többsége kiküszöbölhető lenne. Vannak ugyanis nagyon egyszerű alapszabályok, amelyek betartásával az emberek ha nem is zárhatják ki, de a minimumra csökkenthetik az esélyét annak, hogy bajba kerüljenek. Nézzünk néhány példát!



Közúti balesetekről szóló beszámolók nélkül szinte nincs Kisalföld. Anélkül, hogy még be sem gyógyult sebeket mélyítenénk, azaz konkrét eseteket citálnánk ide, általánosságban az okok kutatásakor megismételhetünk fő szabályokat. Például hogy ne hajtsunk gyorsabban, mint amit az út megenged. Az út vonalvezetése, síkossága, szélessége. Én magamnak úgy fogalmaztam ezt meg, hogy úgy vezess, Gézám, mintha te jönnél szembe. Azaz ha a kanyarban kicsit átcsúszol a felezőn, karambolozol.



Betörte koponyáját a vascső, írtuk. Ha a borzasztó sérülést szenvedett emberünk sisakot visel, minden bizonnyal olcsóbban megúszta volna a dolgot.



Influenza: aki kéri, még most oltasson. Nem is értem, miért nem általános ez a védekezési mód. Magamat is ostorozom, amiért nem kapcsoltam előbb, a napokban meg bujkált bennem valami, így attól tartok, idén lecsúsztam az oltásról, és kockáztatok. Moshatok kezet félóránként... Mert ez is szabály, azaz járvány idején még jobban ügyeljünk a higiéniára, még gyakrabban mossunk kezet.



Nyárival alig csúszkálnak, szól egy másik cikk. Ez azt jelenti, hogy nyári gumi szerencsére már kevés autón van. De egy is sok. Ezt sem értem. Az nem lehet ok, hogy nincs rá pénz. Mert sokkal többet elvihet egy gumi okozta megcsúszás.



Nem sorolom tovább, összegzek: vannak szabályok, amiket be kell tartani! Mindenki kötelessége. És a józan ész parancsa. Még ha kevesebb témánk is lesz.