Győr-Moson-Sopron megye gazdasága erős, a főváros és közvetlen környezete után a legjobb eredményeket hozza az országos összevetésekben. Egyebek között ez hangzott el csütörtökön az Erőforrás Térkép magazin bemutatóján. Meg részemről az is, hogy sokan hirdetik azt az ország más pontjain, hogy nekünk itt könnyű, közel a nyugati határ, sokkal jobbak a lehetőségek. Ez csak részben igaz, sokaknak sokat kell azért tenniük, hogy a földrajzi elhelyezkedésből eredő előnyöket kihasználja a térség gazdasága.



De más előzményei is vannak annak, hogy az ipar az átlagosnál jóval fejlettebb a megyében, különösen Győr környékén. Azért ne feledjük, hogy a rendszerváltás előtt is számos gyár működött sikeresen a megyeszékhelyen. Vagongyár, Gráb-gyár, Richards, Tungsram, Gardénia, kekszgyár, szeszgyár, kesztyűgyár, olajgyár, kacatgyár és lehetne még sorolni. Némelyikük azóta is köszöni szépen, jól van, ám jelentős részük azóta megsemmisült, főleg a globális változások miatt. Például a könnyűipar jelentős része az átalakulások áldozatává vált. De állítom, az akkor jól működő gyárak – persze relatíve – korszerű gépekkel, fejlett munkakultúrával üzemeltek. Jómagam a Rábát belülről is ismertem a nyolcvanas években. Leegyszerűsített logikával kijelenthető, a Horváth Ede vezérletével létrehozott szaktudás, fegyelem és munkakultúra, azaz a jól használható munkaerő komoly tényező volt az Audi döntésében, hogy idetelepítette a gyárát. Ami aztán húzta felfelé a régió egész gazdaságát. És húzza azóta is. Komolyabb tényező volt, mint a félkész százezres csarnok, ahová a négykarikás cég először betelepült.



Mindebből azt akarom kihozni, hogy az erőfeszítés és a siker a jövőben is kamatozik. Soha nem tudhatjuk, mikor és milyen formában. A fizika egyik alaptörvénye itt is igaz: az energia nem vész el. Legfeljebb átalakul.