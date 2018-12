Alig több mint egy hét van hátra karácsonyig. S hogy ez rövid vagy inkább hosszú idő, az relatív. A gyerekek legszívesebben duplán számolnák a napokat, csak hogy minél előbb jöjjön a Jézuska. Mi, felnőttek az előttünk tornyosuló tennivalók miatt inkább tolnánk az időpontot. Még nincs meg minden ajándék, karácsonyfát is választani kell, aztán feldíszíteni, nagybevásárlást tervezni a hosszú hétvégére, hogy a sütésről, főzésről, nagytakarításról ne is beszéljek. Mindemellett a munkahelyen is helyt kell állni, az év végi teendők ott is sokasodnak.



Gondolom, sok háziasszonynak ismerős az érzés. A szeretet ünnepéhez közeledve minden a nyakunkba szakad, s ha nem figyelünk oda, káosz lesz a meghitt együttlét helyett. Szelektálni kell és fontossági sorrendbe állítani az elvégzendő feladatokat, hogy a sok tennivaló ne emésszen fel bennünket. Mert ne felejtsük: a család számára a közösen, nyugalomban eltöltött ünnep a legfontosabb. Sokáig magam is képtelen voltam elengedni a munkát, mindig maradt még az utolsó pillanatra is valami rendeznivaló. Pedig nem kell mindennek tökéletesnek lennie! Semmi baj, ha kicsit ferdébb vagy ritkább lombozatú az a karácsonyfa, a gyertya fénye úgyis megszépíti. Akkor sem dől össze a világ, ha a takarításból kimarad valamelyik zug vagy nem sütünk ötféle édességet a karácsonyi bejgli mellé. Nem veszít az ünnep értékéből, ha a mézest vagy a linzert cukrászdában vesszük meg. Főként akkor nem, ha ez a nyugodt, szeretetteljes ünneplés ára. Mert ebben a rohanó világban a legnagyobb ajándék a szeretteinkkel közösen eltöltött idő!