Közeledik az idő, hogy tábort válasszunk – gyermekeinknek, unokáinknak a közeli hetekre. Szerencsére bőséges a kínálat. Ezért is ajánlatos alaposan utánanéznünk, kinek mi van a tarsolyában, mielőtt „tábor" címszó alatt rábíznánk az apróságokat.



Például vegyes érzelmeket válthat ki belőlünk az, ha egy, a gyerkőcöknek személyiségfejlesztő-tábort szervező honlapján azt olvassuk, hogy „Munkám lényege a szeretet átadása" – s aztán jön az árjegyzék. Borsos tarifája van szolgáltatásainak, közte a „lélekmasszázsnak". Emellett „online gyógyítást" is bevállal, ami hasonló lehet ahhoz a hókuszpókuszhoz, amelyet egynémely tévécsatornán űznek a hiszékeny emberekkel. „Tanácsadásai" között rálelhetünk olyan szépségekre is, mint „...a mostani nehéz fényszögek az érzékeny embereknél nagyon nagy kilengéseket okoznak! Ők érzik az emberiség kollektív tudattartalmának az ürülését..."



Nos, az ilyen embert nevezi a képzett pszichológusok szlengje „aurahegesztőnek". Mindeközben a megcélzott 6-12 éves korosztálynak egyszerűen csak sok mozgásra, önfeledt játékra, s a táborozás során tematikus közösségi programok örömére van szüksége, mindenféle jól megszemélyiségfejlesztés nélkül. Azaz ne úgy jöjjön majd haza a táborból a gyerek, hogy alig ismerünk rá.



Közeledik tehát az idő, hogy aprólékosan mérlegeljünk, milyen tábort válasszunk. Ha valaki most úgy érzi, nagy az áthallás a vasárnapi voksolással kapcsolatban, jól gondolja. Hallgassanak is mindig a józan eszükre.