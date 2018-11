Sorra érkeznek a hírek ezekben a napokban arról, hogy hány és hány helyen, mi mindent gyűjtenek önkéntesek a rászorulók megsegítésére. Ilyenkor, advent időszakában azok is érzékenyebbek a nélkülözők sorsa iránt, akik máskor kevésbé. Tartós élelmiszer, meleg ruházat, játék és persze pénz. Ezekre van a legnagyobb szükség. Csak egy apró adalék az adakozás nagyságrendjéről: egy hétvégi országos élelmiszergyűjtő akció során 284 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze az 5350 önkéntes segítségével. Az adományokból közel 57 ezer csomag készül a nélkülözők számára. Ráadásul ez csak egy a sok jótékonysági kezdeményezés közül. Jut szeretetcsomag a határon túli rászorulóknak, a gyermek- és idősotthonokban élőknek, a hajléktalanoknak is. Szerencsére a társadalom szociális érzékenysége egyre érezhetőbb, nő az empátia az elesettek iránt.



Szívet melengető látni azt is, hogy a Kisalföld Jóakarat Hídja Alapítványához milyen sok adakozó csatlakozik. Csak hogy olvasóink aktivitását is érzékeltessem: tavaly az adventi időszakban mintegy húszmillió forintot utaltak az alapítvány számlájára, amiből hetven család karácsonyát tettük közösen szebbé. Egész évben közel 28 millió forint jutott el hozzánk s rajtunk keresztül a rászorulókhoz. A szeretet forintjai idén is egyre csak gyűlnek, hogy az ünnepekhez közeledve ott segíthessünk, ahol igazán nagy a szükség. Ezért az adakozásért mi, a lap készítői s egyben az adományok célba juttatói is hálásak vagyunk, mert látjuk, mekkora szükség van a cselekvő gondoskodásra. Cseppnyi vagy tengernyi örömöt hoznak a nyomorúságban ezek a forintok, mindegy is. A lényeg, hogy a segítő szándék szívből jön és szívekig ér.