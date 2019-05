Nyolc napon belül másodszor is megdőlt a televíziós nézettségi rekord Hollandiában a labdarúgó Bajnokok Ligája Ajax Amsterdam–Tottenham elődöntős párharcának köszönhetően. Múlt kedden mintegy 4,1 millióan látták az 1–0-ás vendégsikerrel zárult londoni találkozót, amire klubcsapatok esetében még nem volt példa az országban. A 2–3-as eredménnyel és Tottenham-továbbjutással zárult visszavágón aztán újabb rekord született, erre ugyanis körülbelül 5,1 millióan kapcsoltak szerdán.



Magyarországi adatok nem állnak rendelkezésünkre, de abban biztosak lehetünk, hogy az itthoni nézettség is elérte a kívánatost. Aki pedig az adott időszakban nem ült vagy nem ülhetett a televíziók előtt, az nagyon bánhatja, mert sokak véleménye szerint minden idők két legjobb BL-elődöntőjét játszották Liverpoolban, illetve a Johan Cruijff Arenában.



A megállapítás közel állhat a valósághoz, hiszen napok múltán is ezekről beszélt a hazai sportszerető közvélemény. Még most is fülemben cseng Hajdú B. István amszterdami közvetítést lezáró lelkendező mondata: hát ezért a legszebb játék a futball.



És valóban.



Ebbe a kétszer több mint kilencven percbe belesűrűsödött mindaz, ami a labdarúgást a sportok királyává teszi. Szenvedély, érzelmek, izgalom, feszültség, szellemesség, fantasztikus megoldások, csodálatos gólok, győztesek és vesztesek könnyei. Ki ne emlékezne szívesen a liverpooli Divock Origi második találatára vagy arra, ahogy Lucas Moura a 96. percben továbblőtte a Tottenhamet.



És ezek után vajon milyen lesz az angol házidöntő?