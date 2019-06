A labda rúgása

Időről időre (beszéd)téma lesz a szurkolók között és a hazai sajtóban is, hogy egyszer majd visszatérnek a régi szép idők és újra tizenhat csapattal rendezik meg a magyar NB I-et. Merthogy hozzánk, a mi (futball)kultúránkhoz, gazdaságunkhoz ez illene a legjobban.



Négy évvel ezelőtt ugyanis az MLSZ az NB I-es bajnoki rendszer tekintetében áttért a tizenkét csapatos modellre. Mondván, ennyi élvonalbeli profi klubot bír el a hazai gazdaság és így kevésbé hígul fel a mezőny. Ráadásul az egy csapatra jutó központi támogatás is jóval magasabb az első osztályban, mint lejjebb, ezzel is segítve a legjobbak működését.



A Magyarországéhoz hasonló lélekszámú országokban általában azonos létszámú az első osztály. Vegyünk néhány példát: Ausztria 12, Csehország 12, Szlovákia 12, Svájc 10, csak Portugália lóg ki igazán a sorból a maga 18 együttesével.



Itthon az erők centralizálása után a színvonal emelkedett-e vagy sem, azt ítélje meg mindenki maga, egy tény: a címek elnyerésében és a kiesés tekintetében szinte évről évre maradnak izgalmak a bajnoki hajrára is.

A nézőszám lassan nő, de nem annyival, mintha szerencsésebben alakulna az élvonal mezőnyének összetétele. A mostani emelkedést is sokan főként a Ferencváros jó szereplésének tudják be. Tény, hogy Mezőkövesdtől, Felcsúttól, Kisvárdától, Pakstól a lakosság lélekszáma miatt sem várható nagy kiugrás.



Amit a ZTE tulajdonosa is fejtegetett egy interjúban, a jelentősebb megyeszékhelyek csapatai hiányoznak az NB I-ből. A részvételük remélhetően minden tekintetben újabb pezsgést és fejlődést hozhatna a hazai élvonalba.

Győr ott egy ideje nem rúg labdába. Erről mindenkinek megvan a maga véleménye.