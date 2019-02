A Kassai-díjas

Tavaly a Manchester United–Sahtar Doneck labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzést Kassai Viktor, napjaink legsikeresebb magyar játékvezetője dirigálta és ezen az összecsapáson – a tévéfelvételek alapján – egy teljesen jogtalan tizenegyessel segítette az angol csapatot. Ekkor már 1–0-ra vezetett a City, majd 6–0-ra ki is ütötte ukrán ellenfelét.



„Nem éreztem kontaktot, nem találtam el a labdát. Elnézést kérek a játékvezetőtől" – mondta akkor a hazai támadó, aki a földbe rúgott és látványosan nagyot esett, mire Kassai büntetőt ítélt. Később Raheem Sterling bocsánatot kért ugyan a magyar bírótól, de ezt már a Sahtar bánhatta.



Kíváncsi lennék, kért-e bocsánatot Bobál Gergely zalaegerszegi csatár Pillók Ádámtól, a ZTE–ETO meccs játékvezetőjétől, aki az NB II-es mérkőzés hosszabbítás utáni ráadásában egy jogtalan tizenegyest ítélt meg a győriek ellen a csatár műesése miatt. Persze mindez naivitás lenne a részemről, hiszen nyilván azért repült előre ilyen látványosan, mert büntetőt remélt tőle. Pillók Ádám vette is a lapot és a 95. percben befújta a valószínű, csak általa vélt szabálytalanságot. A bíró korábbi hibáját tetézve a tizenegyes után gólt ítélt, noha két egerszegi futballista is a lövés előtt beszaladt a büntetőterületen belülre. Ezért győri szabadrúgásnak kellett volna következnie.



A győri szurkolók és a semleges focibarátok nagy része is felháborodott a zalaegerszegi eseten. Az ETO-t azonban a szimpatikus vesztes szerepe nem vigasztalhatta az elvett pont miatt.



Talán a magyar humor jelenthet némi gyógyírt: egy olvasó már a mérkőzés után Kassai-díjra javasolta Pillók Ádámot.