A jóság örök

Az évek jöttek, mentek... – így kezdődik a szinte mindenki által jól ismert Anna örök című Juhász Gyula-vers.

Ugyan mi más is juthatott volna az ember eszébe, amikor szeretett kedves ismerősünk, Ani azzal hozakodott elő, hogy nemsokára kerek évszámot ünnepelhet. Ennek apropóján meghívja a barátait, töltsenek el vele és párjával egy estébe hajló, derűs délutánt.



Temperamentumos lelkesedéssel rögtön tervezgetni kezdte a nagy napot. Ismerve mosolygós, jó szívű természetét, segítőkész hozzáállását, nem lepődtünk meg, amikor a részleteket vázolva kirajzolódott: igazából azt szeretné, ha a születésnapi összejövetellel valaki ismeretlennek is örömet szerezhetne.



Így arra gondolt, hogy neki ne hozzon senki semmilyen ajándékot; mindenük megvan, fölösleges lenne a hatodik kávéskészlet vagy a nyolcadik váza. Az érkezőket majd egy jótékonysági persely várja, amelybe mindenki belátása szerint felajánlást helyezhet el. S mivel – hála az égnek – igen széles a családjuk baráti köre, úgy érzi, összegyűlik annyi pénz, amivel már érdemes lehet adakozni. Igen ám, de ki legyen a jótétemény kedvezményezettje?



E kérdést is hamar megoldotta. Eszébe jutott, a Kisalföld Jóakarat hídja támogatásai jó helyre kerülnek. Rendre elolvasta az elmúlt években azokat a keserű, megindító történeteket, amelyek beárnyékolják a szerencsétlen sorsú emberek életét. Úgy határozott tehát, hogy az összegyűlő pénzt a bizalombanknak is beillő Jóakarat alapítványához küldi majd.



Ani után bízhatunk abban, sok-sok Ani lesz még, akire ösztönzőleg hat ez a dicséretes példa. Mert Anna örök. Akár a jóság.