A disznó éve

Némileg kételkedem a jóslásokban, mióta sok éve kétszer is meghallgathattam az ország akkor legnépszerűbb jósnőjének jövőbe látásait. Kétszer hallgattam meg, először az utcáról betérve hozzá, másodszor újságíróként. A két alkalommal másként látta jövőm alakulását – és egyszer sem jöttek be a jóslatai.



Pár hét és átlépünk a disznó évébe. Aki nem tudná (és ugyan ki ne tudná...), a kínai horoszkóp szerint eme nemes emlős tulajdonságai határozzák meg februártól mindennapjainkat. Ez nagyszerű hír; ugyanis például három éve a majom, utána a kakas uralkodott rajtunk, sok-sok zűrt, békétlenséget és változást hozva. A disznó békésebb, bár pár változást ő is ígér. (Mostanában mintha csak változásból és zűrzavarból állna az életünk.) Rövid utánolvasás után megtudom, hogy a disznó egyszerű, őszinte és erős: szóval őszinte évünk lesz. Ránk fér. A disznó a szerelmet is megbecsüli, ez újfent boldogsággal tölthet el minket. Viszont 2019-ben vigyáznunk kell, hogy ne legyünk mohók: az év feladata a mértékletesség lesz. Hát ebben is van igazság: évről évre hamarabb jön el a naptárban a túlfogyasztás világnapja, az a nap, amikortól a Föld tartalékait használjuk fel.



Hirtelenjében nem is tudom, jósolnak-e idénre világvégét, bolygót pusztító meteorzáport, földrengést, emberiséget kipusztító más kataklizmát, vírustámadást. Nem? Akkor felhívom a figyelmet arra a tényre, hogy a kínai horoszkóp szerint a disznó diplomatikus is. Erre aztán a következő hónapokban végképp nagy szükség lesz.

Az élet mindenkinek más lapokat oszt, de az, hogy hogyan játszunk velük, a mi felelősségünk. Először is játsszunk nyílt kártyákkal. Májusban szerte a földrészen európai parlamenti választásokat tartanak. Meglátjuk, hogy kik lesznek azok, akik 2019-ben a tizenkilencre jó lapot húztak.