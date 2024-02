Nincs nélküle mérkőzés. Szinte észrevétlenül gördül be elektromos kocsiján az egyetemi csarnokba, a hivatalos személyek előzékenyen adnak utat neki. Elhelyezkedik a palánk mögötti terület és a győri csapat kispadjának találkozási pontja mögött: tarisznyájából gondosan vállára simítja a csapat szurkolói sálját, könyökből és csuklóból nehezen hajló kezébe veszi a kereplőt. Senki sem tudja, milyen sorscsapások, tragédiák kísérték életét, de évek óta minden jelenlévő természetesnek tartja, hogy az ismeretlen szurkoló ott van a labda feldobásánál és a végső dudaszónál. Félidőben nem kis nehézségek árán jut be és fordul meg a mosdóban, és akármi is az eredmény, a mérkőzés végén a szurkolókkal pacsizást vele kezdik a lányok. Ideális alany lehetne az örök drukker szobrának megalkotásához. És éppen olyan magányosan távozik ismeretlen otthonába, mint ahogy érkezett…