Belváros

1 órája

Egy egész üzletsor eladó most Győrben

Címkék#Ingatlanbazar#győri üzletsor#reklámfelületek#eladó#belváros#győr

Egy egész győri üzletsort kínálnak megvételre az ingatlanbazar.hu oldalon. Az ingatlan a belvárosban van, teljesen kihasznált, földszinti. A győri üzletsor ára 299,8 millió forint.

Kisalföld.hu

Győri üzletsort hirdet az ingatlanbazar.hu oldal. A belvárosban található, földszinti és a leírás szerint a győri üzletsor bejáratott, teljes kihasználtsággal működik. 553 négyzetméteres, nagy utcafronti kirakatokkal rendelkezik, melyek kiváló reklámfelületek. Az üzletek forgalmasak, a bérlők elégedettek. 

Eladó a győri üzletsor, ami az eladó szerint teljes kihasználtsággal működik.
A győri üzletsor a belvárosban van, földszinti és elégedettek a bérlők, hirdetik az ingatlant. 
Fotó: ingatlanbazar.hu

Eladó a győri üzletsor a belvárosban

Minden üzlethez zárt udvari parkoló is tartozik, ami a boltok hátsó ajtaján keresztül is megközelíthető. Igény szerint a helyiségek átalakíthatók, összenyithatók, vagy szétválaszthatók. Lehet tehát saját vállalkozást is indítani vagy a jelenlegi bérlőkkel együttműködni. A győri üzletsor ára 299,8 millió forint vagy 750 ezer euró. További fotók az ingatlanról itt.

 

