Egy egész üzletsor eladó most Győrben

Győri üzletsort hirdet az ingatlanbazar.hu oldal. A belvárosban található, földszinti és a leírás szerint a győri üzletsor bejáratott, teljes kihasználtsággal működik. 553 négyzetméteres, nagy utcafronti kirakatokkal rendelkezik, melyek kiváló reklámfelületek. Az üzletek forgalmasak, a bérlők elégedettek.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Eladó a győri üzletsor a belvárosban

Minden üzlethez zárt udvari parkoló is tartozik, ami a boltok hátsó ajtaján keresztül is megközelíthető. Igény szerint a helyiségek átalakíthatók, összenyithatók, vagy szétválaszthatók. Lehet tehát saját vállalkozást is indítani vagy a jelenlegi bérlőkkel együttműködni. A győri üzletsor ára 299,8 millió forint vagy 750 ezer euró. További fotók az ingatlanról itt.