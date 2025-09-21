Hangulatos présház eladó, szőlővel, festői környezettel, legyen ön is boros gazda!

Hétvégi háznak is alkalmas présházat hirdet Gyarmaton az ingatlanbazar.hu oldal. Az ingatlan új tulajdonosa szőlősgazda is lehet, hiszen a présház nagy telekkel rendelkezik. Egy igazi különlegesség, elérhető áron, elérhető távolságban. A lehetőségek óriásiak, például szálláshelynek is kialakítható. Aki másként szeretné hasznosítaná, az még borkészítéssel is foglalkozhat. Mindössze hétmillió forint.

Hangulatos présház a gyarmati pincesor közelében eladó. Festő környezetben. Fotó: ingatlanbazar.hu



Présház eladó a pincesor közelében

Gyarmat az új 83-as gyorsforgalmi úton könnyedén megközelíthető, Győrtől mindössze 20 percnyire van. A présház egyedi, festői környezetben helyezkedik el, présházak és pincesor szomszédságában. Aszfaltos út mentén, víz, villany közmű, közvilágítás van. A telek kezelhető 2479 négyzetméteres. A ház karbantartott, két részletben épült, tégla valamint tömés. A házzá tartozó szőlő jól terem, gondozott. Több fotót itt talál!