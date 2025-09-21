szeptember 21., vasárnap

Eladó egy présház

1 órája

Hangulatos présház eladó, szőlővel, festői környezettel, legyen ön is boros gazda!

Címkék#Gyarmat#szőlősgazda#ingatlanbazar#présház#eladó

Kisalföld.hu

Hétvégi háznak is alkalmas présházat hirdet Gyarmaton az ingatlanbazar.hu oldal. Az ingatlan új tulajdonosa szőlősgazda is lehet, hiszen a présház nagy telekkel rendelkezik. Egy igazi különlegesség, elérhető áron, elérhető távolságban. A lehetőségek óriásiak, például szálláshelynek is kialakítható. Aki másként szeretné hasznosítaná, az még borkészítéssel is foglalkozhat. Mindössze hétmillió forint.

Eladó egy gyarmati présház. Akár szállásnak akár hétvégi háznak is alkalmas.
Hangulatos présház a gyarmati pincesor közelében eladó. Festő környezetben. Fotó: ingatlanbazar.hu


Présház eladó a pincesor közelében

Gyarmat az új 83-as gyorsforgalmi úton könnyedén megközelíthető, Győrtől mindössze 20 percnyire van. A présház egyedi, festői környezetben helyezkedik el, présházak és pincesor szomszédságában. Aszfaltos út mentén, víz, villany közmű, közvilágítás van. A telek kezelhető 2479 négyzetméteres. A ház karbantartott, két részletben épült, tégla valamint tömés. A házzá tartozó szőlő jól terem, gondozott. Több fotót itt talál!

 

