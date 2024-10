A rusztikus, borovi fenyőből, ácsolt technológiával készült ingatlan séta távolságra van a központtól és a Duna-parttól egyaránt. A kert csodás, a ház 67 négyzetméteres, kétszintes és még a tágas garázs is rönkből épült. Ahogyan egy ilyen rönkháztól elvárható, van kandalló is, a bútorok és berendezések is tökéletes harmóniában vannak. Utóbbiakra alkudhat is!