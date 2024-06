“CSALÁDI KASTÉLY AUSZTRIA KÖZELÉBEN

Az osztrák határtól pár km-re, Bécstől 1 órára, Budapesttől 1 óra 50 percre, Pozsonytól pedig 40 percre, Jánossomorján egy 2007-ben épült (XVIII. századra jellemző barokk stílusban), nettó 405 nm-es családi kastély eladó.

A kastély parkjának a területe 1.464 nm, mely mellett található egy 720 nm-es közművesített építési telek, amely opcionálisan megvásárolható a kastéllyal együtt +80.000 EUR-ért.

A kastély kialakításánál fontos szempont volt, hogy minőségi alapanyagokat, termékeket használjanak, illetve hogy a karbantartási költségek alacsonyak maradjanak.

A kastély akár 3 csillagos szállodaként is tud üzemelni, 5 lakosztálya van, egyenként 2-2 személy elszállásolására alkalmasak. Mindegyik szoba a belső udvarról külön nyílik, tartozik hozzájuk saját fürdőszoba is.

A födém vasbetonból készült, a tetőtérben igény esetén további szobákat lehet kialakítani.

Az épület nem szállodai részében 3 hálószoba található, mindegyikéhez tartozik fürdőszoba. A bútorokat tekintve többségük olasz, illetve spanyol, minőségüket tekintve a legjobbak közé tartoznak. Az egyik helyiségben található egy 100%-ban fából készült minőségi zongora is. Az ajtókban kristályüveg található. Az amerikai konyhában majdnem mindenből 2 található, tehát pl. 2 sütő, 2 mosogatógép, 2 mosogató. Néhány helyiségben klíma is található, összesen 3 darab. A szobák többségében amerikai stílusú ventillátoros lámpák vannak.

Az épület fűtése 2 darab gázkazánnal történik (a legjobb Vaillant kondenzációs kazán), melyek egyenként a kastély két részét fűtik ki, de ha az egyik elromlana, akkor a másik képes kifűteni az egész épületet. Emellett be van szerelve még 2 darab olajkazán is, amelyek szükség esetén használhatóak, de van még fatüzelésű kandalló is alternatívaként.