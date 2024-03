"Luxus! Kényelem! Közösség! Relax! Fantasztikus lehetőség, év eleji A K C I Ó ! !

Az első vevő BÁRMELYIK lakást választja piaci értéken, a választott lakás MELLÉ EGY másik* lakást adunk A J Á N D É K B A !

Tehát! Egyet vásárol egyet* I N G Y E N kap! Eladásra kínálok Soprontól 20 km-re Fertőszentmiklós kisvárosban egy újépítésű luxus társasházat hang- és hőszigeteléssel, valamint SAJÁT wellnessel.

A városról: Autópálya és Meindl reptér mellett található. Bármi, amire szüksége lehet a közelben van (nagyváros, bevásárlóközpontok, osztrák határ), mégis a kisváros csendessége, meghittsége és nyugalma veszi körül egy fáradt nap után.

A társasházról: Az egész ház kétkomponensű habbal van kifújva, melynek köszönhetően a lakásokban a hőmérséklet, fűtés nélkül is akár, 19 fok alá nem csökken! Hangszigetelt lakások, melyeket külön is értékesítek. Baráti események, Airbnb, leánybúcsú...stb helyszínének is tökéletes lehetőség .

Osztatlan közös tulajdonjog: wellness és közlekedők, azonban a lakások nem képezik az osztatlan közös tulajdon részét, így azok teljesen önállóak.

A társasház részei: Öt különálló lakás. Ebből három otthon teljesen készen bebútorozva az elegancia és kifinomultság jegyében megvehető, kettő pedig szerkezetkész az egyéni stílus és arculat kibontakozásának az érdekében.

Wellness: beltéri medence, szaunával, szoláriummal, törökfürdővel, masszázzsal, kőből épített dreamboxok, épített nyugágyak, pihenőpadok, amelyek a társasház alagsorában húzódnak meg.

1.Lakás: 80 m2 + erkély 9 m2.

2.Lakás: 112 m2 + 50 m2 fedett terasz + 100 m2 fedetlen terasz teljesen berendezve műfűvel.

3.Lakás: 75 m2

4.Lakás: 69 m2

5.Lakás: 63 m2 + 2 m2 erkély

A lakásokhoz igény szerint kialakítható a fedett parkolás lehetősége. Továbbá a fent említett wellness részleg is a lakás vásárlással a tulajdonába kerül.

Az OTP Ingatlanpont teljeskörű ügyintézéssel áll az eladók és a vevők rendelkezésére. Az ingatlan finanszírozásához kedvezményes hitelkonstrukciót kínálunk. Gyermekeseknek CSOK igényelhető!

Az adásvételi szerződés megkötéséhez igény szerint megbízható ügyvédi közreműködést biztosítunk és segítséget nyújtunk az adásvételhez kapcsolódó ügyek intézéséhez is. Várom szíves érdeklődését!

*Az ingyen lakás a legkisebb alapterületű lakásra értendő.”

A szóban forgó fertőszentmiklósi luxus társasházról február végén is hírt adtunk már. További hasonló ajánlatok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.