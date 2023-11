“Gyönyörű, vintage stílusban berendezett családi ház, mesebeli kerttel, medencével, jakuzzival, garázzsal eladó!

Győrújbarát központjában, 2200 m2-es telken, 2003-ban épült, br. 185 m2-es, nappali + 3 szobás, gyönyörűen bútorozott, madárcsicsergős terasszal rendelkező családi ház eladó.

A családi ház lakótere: 137 m2 + 14,4 m2 az udvarra néző terasz (garázs és pince összesen további 50 m2).

Elrendezése: előtér, közlekedő, konyha étkezővel, kamra, tágas nappali, 2 hatalmas, erkélyre nyíló hálószoba, wc kézmosóval, fürdőszoba káddal és épített zuhanyzóval. A nagyobbik szoba 25 m2-es, mely egy válaszfallal könnyen két önálló, ablakkal rendelkező szobává alakítható. A konyhabútor gépesített: beépített fagyasztós hűtőszekrénnyel, és SMEG típusú gáz főzőlappal, sütővel, mikrohullámú sütővel, páraelszívóval, mosogatógéppel felszerelt. Az étkezőben található hihetetlenül szép mangófa asztal köré Chesterfield székek kerültek. A kiváló ízléssel, vintage stílusban berendezett hatalmas, világos nappaliba lépve, az étkezőszékekhez passzoló monumentális kanapé és fotel található. ( A bútorok megegyezés tárgyát képezik.) A falak tapétával dekoráltak, a szobákba, nappaliba néhány éve igényes laminált parketta került, a többi helyiségbe mediterrán hideg burkolat található.

A ház részben alápincézett: itt található az automata, Hörmann kapuval ellátott fűtött garázs, mely további 31 m2-es, illetve egy háztartási/gépészeti helyiség mely 18 m2-es és egy wc kézmosóval. A hideg burkolattal ellátott alagsorba került a vízlágyító rendszer és a 150 l-es meleg víz tároló puffer. A pince előtt egy saját, szivattyúval rendelkező vízelvezető rendszer található, melynek köszönhetően nem kell tartani az érkező esővíztől.

A külső falazat 30 cm-es Ytong tégla, mely 10 cm grafitos hőszigetelést kapott. Ennek és a hibátlan 2 rétegű, 5 légkamrás nyílászáróknak köszönhetően a ház fűtése átlagosan 15.000 Ft/hó!!! Az ablakok elektromos, alumínium redőnyökkel és mobil szúnyoghálóval szereltek. A beltéri ajtókat 2023-ban cserélték, prémium CPL fóliás, mágnes záras ajtókra.

A ház fűtése és meleg víz ellátása energiatakarékos kondenzációs gázkazánnal megoldott, a hőleadók a szobákban radiátorok, a többi helyiségben padlófűtés, a fürdőben, wc-ben törölközőszárítós radiátorral kiegészítve. Alternatív fűtési mód a nappaliban található gyönyörű kandalló, illetve a 3 inverteres hűtő-fűtő klíma.

Az udvaron egy saját wellness rész is helyet kapott: egy toló tetővel fedett medence és egy 6 személyes jakuzzi szolgálja a tulajdonosok kényelmét. Felettük egy elektromosan mozgatható árnyékoló is beépítsre került. E mellett egy hűtő-fűtő klímával felszerelt vendégház is helyet kapott, mely akár edzőteremmé is alakítható. A kertbe egy hatalmas épített nyári konyha is került, melyen bográcsozni, grillezni egyaránt lehet. Az udvar hátsó felébe egy mesébe illő, csodás, mediterrán kertre bukkanhatunk: kerti tóval, csobogóval, magaságyásokkal, sok-sok virággal és gyümölcsökkel. A telek legvégébe, a tuják árnyékába egy komposztáló került. A térkővel burkolt udvaron több autó is kényelmesen tud parkolni. A kerti szerszámoknak külön tároló biztosítja a helyet. Az egész udvar nagyon egyedi, varázslatos hangulattal rendelkezik. Az előkertben millió virág és egy óriási rózsafuttató is található. A parkosított terület automata öntözőrendszerrel ellátott, melyhez a vízvétel fúrt kútról megoldott.Az ingatlan kamerarendszerrel és riasztórendszerrel felszerelt.

Az egész telek körbekerített, az elmúlt években hatalmasra nőtt, gyönyörűséges növényzetnek köszönhetően teljesen privát. Az utcafronton igényes, automata, kovácsoltvas csúszókapun át érkezünk a kocsifeljáróra.

Irányár: 129,9 M Ft.A képeken látható bútorok megegyezés tárgyát részét képezik.

A páratlan, igényes ingatlan szépségeit felsorolni szinte képtelenség. Kérjük tekintse meg a hirdetésben szereplő videót is.[...]”

