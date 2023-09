Ingatlanajánló 1 órája

Ilyen még nem volt: akciós kastély a Rába partján

Ez a lenyűgöző neobarokk stílusú kastély egyedülállóvá teszi Rábasebest. A Széchenyi-kastély 1903 és 1904 között épült, és azóta is az egyik legcsodálatosabb épület a környéken. Az épületben 22 kényelmes apartmannal rendelkezik, mindegyikben nappali, hálószoba és fürdőszoba található, valamint minikonyha is rendelkezésre áll. Bár az épületek felújításra szorulnak, helyi védettségüknek köszönhetően hosszú távon is megőrizhetők. Ha valaha is álmodott arról, hogy egy ilyen varázslatos helyen élhessen vagy vállalkozását működtethesse, itt a lehetőség, most még kedvezményt is kap!

Forrás: ingatlanbazar.hu

“Vásároljon egy Mesebeli Kastélyt a Rába partján, a gyönyörű Rábasebesen! Ez a kastély neobarokk stílusával és lenyűgöző környezetével garantáltan elvarázsolja! Idilli, csendes környezetben áll a híres Széchenyi-kastély, melyet 1903 és 1904 között épített Széchenyi Jenő. A Kastély 1326 nm-es és több, mint 35.000 nm terület tartozik hozzá. Forrás: ingatlanbazar.hu 22 kényelmes apartman található az épületben, mindegyik apartman nappalival, hálószobával és fürdőszobával (WC-vel, mosdóval, zuhanyzóval) rendelkezik, valamint minikonyhával is felszerelt. A telken található másik épületben még két apartman és a gépészeti egységek is helyet kaptak (gázkazánok, villanyfogadó, diesel aggregátor stb.). Az épületek felújításra szorulnak, de helyi védettséggel rendelkeznek, ami biztosítja a hosszú távú megőrzésüket. Az ingatlan három fő részből áll. A középső részben található a recepció és egy kb. 50 fő befogadására alkalmas terem, melyhez egy nagy terasz is tartozik. Az épület legfelső szintjén vadászterem/bécsi kávézó található. Forrás: ingatlanbazar.hu A középső szárny 316 nm-es földszinttel, 294 nm-es emelettel és 276 nm-es tetőtérrel rendelkezik, a jobb oldali szárny földszintje 120 nm, a tetőtér pedig 100 nm, míg a bal oldali szárny szintén hasonló méretekkel rendelkezik: fsz.: 120 nm, tetőtér. kb. 100 nm. A kastélykertben egy 1.300 méteres talpmélységű hévíztartalmú termálkút található, ami több mint 60 fokos, valamint két medence is helyet kapott (csak a betonmeder). A területen sok autó elfér. A kastélyhoz tartozó 3,5 hektár terület minden szépségével várja Önt: gyönyörű hóvirágok, gyöngyvirágok, odvas keltikék, medvehagymák stb., valamint több, mint 150-200 éves fák.

Ez a varázslatos kastély tökéletes lehetőséget nyújt magánbirtok, nyaraló, magánkórház, rendezvényközpont, idősotthon vagy akár luxushotel kialakítására is. Forrás: ingatlanbazar.hu Hosszú távon is biztos befektetésnek ígérkezik! Mindössze 169 km-re található Budapesttől.

Varázsolja el vendégeit ezzel az Álomszép Kastéllyal!

---------------------------------------------------------------------

500.000.000 HUF helyett, csak 475.000.000 HUF

---------------------------------------------------------------------[...]” További hasonló ajánlatok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.



