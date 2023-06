“A jelenleg is jól működő lovarda, a hozzá tartozó 11 HA területtel eladó. A lovardához tartozik továbbá egy panzió valamint egy étterem. Besorolásából adódóan ipari célra is alkalmas a panzió irodának is átalakítható.[...]”

Tipp mindenkinek!

Ingatlannal kapcsolatos befektetés, hosszú távú tervezés kapcsán érdemes szakember segítségét kérni. Akár magán használatra, akár bérbe adásra, irodának stb. vesz lakást, házat, a környék, az ingatlan állapota, a várható infrastrukturális fejlesztések sokat nyomnak a latba. A szerelem fontos, de ingatlanvásárlásnál értékálló befektetésként is át kell gondolni, mit, mennyiért és hol veszünk.

