“[...] Az eladásra kínált kastély [...]"Neo Tudor" stílusban, jelenlegi formája is a késő gótika és a reneszánsz elemeit tükrözi. Az elmúlt 25 év alatt a gyönyörű kastélyépületet régi szépségében helyreállították, a homlokzaton található szobrok, a tetőszerkezet, közműhálózat felújítása is megtörtént. Az épületbelső átépítése, felújítása, kialakítása során is ügyeltek arra, hogy a kastély megtartsa korhű jellegét és értékeit, ugyanakkor a mai kornak megfelelő, modern elemekkel luxus igényeknek megfelelően lett kialakítva Kastélyszállónak.

A 3 szintes épület a felújítás után megőrizte eredeti íves bejáratát, díszített lépcsőfeljáratait. Különös látvány nyújt a kastély nyugati sarkában lévő bástya. A kastély reprezentatív belső terekkel rendelkezik, kiemelkedő szépségű az elegáns előcsarnok az eredeti tölgyfa lépcsővel, galériával és a fatüzelésű márványkandallóval. A földszinten, emeleten és a tetőtéri részen barátságos, kényelmes, igényes kialakítású vendégszobák, lakosztályok vannak.

Az épület tagozódása: pince + földszint + emelet, a jobb és baloldali szárnynál tetőtér, összesen 1176 nm, 16 hálószoba, 14 fürdőszoba. Pinceszint: 200 nm-es külső és belső lejárattal rendelkező dongaboltozatos pinceszinten kialakított edzőterem van. Edzőfelszerelés: elliptikus tréner, szabad súlyok, szobakerékpár, futópad, jógaszőnyeg. Pinceszinten van borospince rész kialakítva.

Földszint: 558m2 reprezentatív előcsarnok biliárdasztallal, konferencia terem hifiberendezéssel, szalon (+ kandalló), ebédlő, jól felszerelt konyha, szoba, 2 db egy szobás lakosztály (hall, hálószoba, márványburkolatú sarokkádas, zuhanyzós fürdőszoba, külön WC), egy db 5 szobás lakrész, valamint a kiszolgáló helyiségek. Az ebédlő klasszikus stílusban bútorozott, melyhez egy déli fekvésű 80nm-es terasz csatlakozik. A közös terek, az ebédlő melletti szalon hangulatát az eredeti szép faburkolat, falikárpit emeli.

Extrák és környezet

Emeleten (198nm) a galériáról nyílik 1db egy szobás lakosztály és egy 2 szobás lakosztály, iroda, társalgó, raktár. Tetőtér (220nm): Négy fürdőszobás vendégszoba lett kialakítva a kastély jobb oldali szárnyának a tetőterében. A baloldali tetőtér nappali + 2 hálószobás, balkonos lakosztály lett kialakítva. A kastély épület keleti végében kertre néző 200m2-es wellness rész lett kialakítva. A fűtött térben feszített víztükörű medence, 8 személyes jakuzzi, finn, infra szauna, gőzfürdő, egy vízágyakkal rendelkező pihenőterület.

A birtokon található jól felszerelt grillterasz, csónakázó tó, teniszpálya, minigolfpálya és játszótér a parkban. 100 nm-s kétszintes szolgálati ház, 300nm-es istálló. A kastélyhoz 24 hektár terület tartozik, melyből 6 hektár a kastélypark, és 8 hektár telepített, vágásérett erdő. A páratlan szépségű parkban több száz éves fák, gesztenyesor, növénykülönlegességek és egy kerti tó, zenélő szökőkút található. Kiépített locsolórendszer és kültéri világítás reprezentatív lámpákkal a park területén. [...] Az ingatlan művelési ága kivett épület, udvar, hozzá tartozó 5334m2 telekkel, melynek KFT-é a tulajdonosa. A kastélyt körül vevő terület legelő, szántó, erdő (termőföld így csak magánszemély veheti meg). Erdővel határolva bújik meg a kastély, távol minden zajtól és forgalomtól. Ár: 2 millió EURO A vételár tartalmazza a kastélyban található bútorokat, berendezési tárgyakat. [...]”

Pokvár kastély: mit is kínálnak pontosan eladásra?

A különleges, 110 éves vidéki udvarházat a fenti hirdetésen túl több oldalon is fellelni az internet szövevényes hálójában. A Pokvár Kastély Facebook és Airbnb oldalán talált fotók és leírás, na és persze napi bérleti díj mellett a Kastélyok.hu oldalán még további izgalmas részletek derülnek ki az épület múltjáról és jelenéről is.

Számos régészeti lelet bizonyítja, hogy Tét a kőkorszaktól kezdve lakott hely. A római korban a veteránusok villája, a honfoglalás után a nyugati gyepű harmadik vonalának fontos őrhelye, ahová a XI. században besenyők települtek. Tétet és Pokot IV. Béla király 1269-ben a póki és mérgesi Poky családnak adományozta. Tét egy része Poknak hivatott, és itt a család Szent István vértanú tiszteletére monostort alapított 1251-ben. A monostor egy domboldalon, azon a helyen állott, amelyet a hagyomány tévesen a mai napig Pokvárnak nevez.

Pokvár várként nem, csak monostorként létezett. 1869-ben Bayné egy kúriát építtetett, melyet később amikor a nagy kastély felépült, 'Kiskastélynak' neveztek el. Az új kastély 1904-1905 között épült. A II. világháború alatt a kastélyt a tulajdonosok elhagyták, a háborút követően a kastélyba a helybéliek költöztek be, majd az Állami Erdőgazdaság vette bírtokba.1965-től a Honvédelmi Minisztérium használta a kastélyt. A rendszerváltást követően magán kézbe került. Teljesen felújították és jelenleg lovas kastélyszállóként üzemel. Forrás: kastelyok-utazas.hu”