“Álmodja újra Sopron egyik legszebb épületét! A Főtér szomszédságában, a belváros belvárosában ajánlom figyelmébe ezt a nem mindennapi ingatlant. Műemlék épület, amely gondoskodásra szorul, de Önnek köszönhetően visszanyerheti régi fényét: emlegessék az Ön nevét úgy, mint aki visszaadta ennek a csodás háznak a méltóságát!

A 400 éves barokk épületben jelenleg több lakás (4 db), fotóműterem, iroda, kis üzlet található. Csak Önön múlik, hogy mit alkot: - a fogászati turizmusra alapozva egy kitűnő fogászati rendelőt, amely felett apartmanok is kialakításra kerülhetnek, így a leendő páciensek rendelkezésére áll egy helyen minden; - vagy airbnb lakásokat tervez; - esetleg egy impozáns éttermet is megálmodhat, hiszen az épület belső udvara egy romantikus terasz kialakítását is lehetővé teszi... Az ingatlan adott, már csak egy jó terv kell! Jöjjön el velem, és körbekalauzolom! Ár: 820 000 Euro […]”

