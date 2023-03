“Mosonmagyaróváron, a Lajta lakóparkban eladó, egy tégla-építésű 225 nm hasznos alapterületű, egyszintes,1080 nm szépen gondozott telken álló, nappali + 4 szobás,dupla garázsos, több terasszal is rendelkező, exkluzív családi ház. [...]

A 2010-ben épült , délnyugati tájolású családi ház nem csak hatalmas tereivel, hanem okosan kialakított elosztásával tesz ránk pozitív hatást már az első pillanatban. A nagy nappali és az igény esetén, akár teljesen elszeparálható konyha a központja a háznak, mely különlegessége, hogy mind a négy égtáj felé van egy-egy kertre nyíló terasza. A házban 4 hálószoba és egy télikert is található, illetve két autó tárolására alkalmas 40 nm-es garázs. A házban egy fürdőszoba és két wc valamint egy háztartási helyiség is van.

A tulajdonosok ebben az évben a kertben kicserélték a gyepszőnyeget, a redőnyök elektromos meghajtóval lettek felszerelve, a konyhai eszközök, mint a beépített hűtő, sütő ki lettek cserélve illetve a fürdőszoba is padlófűtéssel lett ellátva. A konyha magas szinten gépesített. A ház fűtése gázkazánnal megoldott, a hőleadás padlófűtéssel és falfűtéssel történik illetve egy kandalló is rendelkezésre áll. A nyílászárók műanyagok, elektromos redőnnyel és szúnyoghálóval felszerelve. A burkolatok magas minőségű járólapok, a szobákban parketta. A ház szinte minden szegletéből megközelíthető kert szépen gondozott, dísznövényekkel beültetett. Itt található az ötletesen kivitelezett szauna is, egy hideg-vizes kis medencével .A kerti eszközöknek, szerszámoknak egy kis faház szolgál tároló helyül. Ez a ház ideális lakhely minden családnak, több gyermekkel is, akik szeretik a csendet, a természetközelséget és kényelemben szeretnének élni. […]”

