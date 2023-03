“Győrújbarát hegyen, 2 irányból jól megközelíthetően, közel 1.2 hektáros, művelési ágból kivont zártkerti területek, medencés, 170nm lakóterületű, nappali+5 szobás, 3 szintes, teraszos házzal, nádfedeles parasztházzal, borospincével és gyönyörű örökpanorámával eladó. Ár: 150 millió forint.

A kínált ingatlan 2 nagyobb részből áll. A nagyobbik egység egy teraszosan kialakított területen az összes felépítménnyel és a mellette lévő gyümölcsös, akácerdős terület, a másik egység ezzel a területtel szembeni domboldali terület, némi szőlővel és gyümölcsfákkal. A 2 egység között egy meredek völgy található, így a panorámát nem zavarja semmi, valamint az ingatlan privát érzetét kelti, hogy a nagyobbik területre csak a szemben lévő szintén az eladás tárgyát képező telekről lehet rálátni.

A területen víz, villany van, valamint tartályból gázellátás is lehetséges. A ház melletti medence ( 8x3 méter ) a közelmúltban lett újraszigetelve. A házban kandalló, finn szauna, szintenként fürdőszobák lettek kialakítva. A nappaliból gyönyörű kilátás nyílik a környező vidékre. A parasztház szépen karbantartott, fürdőszoba szintén kialakításra került, de az eredeti búbos kemencét is meghagyták. Aki szeretne elvonulni kicsit a világtól, de azért meg is tartaná az elérhető közelséget, annak kiváló választás lehet ez a "birtok" ahol számos saját ötletet meg lehet valósítani, vagy "csak" pihenni és jó levegőt szívni. […]”

