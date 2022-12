“2017-ben épült Napraforgó lakópark egyik társasházának legfelső emeletén, belső kétszinten minden adott a tökéletes álomotthonhoz. Ideális családnak, pároknak, egyedülállóknak vagy akár befektetésnek is, hisz minden igényt kielégítő az ingatlan!

A lakás jellemzői

- 113 m2

- belső kétszintes

-alsó szinten: előszoba, hálószoba, fürdőszoba, wc, nappali + konyha + étkező + kamra, lépcső az emeletre

-felső szinten: előtér, 2 szoba, gardrób (szobának is átalakítható), fürdőszoba, wc

- teljes bútorzat

- gépesített konyhabútor

- elektromos kandalló

- fűtő-hűtő klíma

- 10 m2-es tágas terasz külső bútorzattal

Környezetét tekintve, társasházi övezetben található, buszmegálló, élelmiszerbolt 1 perces sétatávolságra. Bölcsőde, óvoda, iskola orvosi rendelő, gyógyszertár ....stb. a közelben. Parkolás zárt, udvari gépkocsibeállón, melyet a vételár tartalmaz. Befektetésnek is kiváló, jelenleg is megbízható bérlő lakja, aki a megvásárlást követően is szívesen bérelné tovább az ingatlant. [...]”