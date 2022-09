“Ravazd központjához közel, csendes utcában, idilli környezetben eladó egy kertes családi ház. Ravazd egyik legmagasabb pontján fekvő két lakószinttel és egy alagsorral ellátott tégla házat a 90-es években építették korszerű, jó minőségű anyagokból. A két lakószint együtt 150 nm-es, az alagsor, amit kis átalakítással vállalkozásra, lakhatásra vagy irodának használható 108 nm. A házhoz csatlakozik egy 23 m2-es garázs, beállóval.

A két lakószintet ízlésesen kialakított belső lépcső szerkezet köti össze amihez egy galéria is csatlakozik. A földszinten egy nagy világos nappali található, ahol egy kőből épített valódi kandalló uralja a teret. A földszinten két utcára néző világos szoba, egy tágas közlekedő, fürdőszoba, külön WC, étkező, konyha és a hozzá kapcsolódó éléskamra kapott helyet.

A ház kert felé néző oldalán egy 17 nm-es nagy fedett terasz van, gyönyörű kilátással a kertre és a Pannonhalmi dombra. Két kisebb terasz van a ház utca felőli bejáratnál és a garázs mögött. A felső szinten három kisebb szoba, fürdőszoba, külön WC és egy tágas galéria van, ami a nappali felé benyúlik. Az egyik tetőtéri szobából örök-panorámás kilátás nyílik a Pannonhalmi Apátságra.

Az alagsorban egy nagy háztartási helyiség, két tároló, egy kazánház és egy nagy gépház, ami garázsnak is használható, mert utcáról gépkocsival megközelíthető. A kazánházban egy Karborobot kazán látja el a ház radiátoros központ fűtését, de a gáz is be van vezetve, és gázkazán is használható a központi fűtéshez, bár a fűtésrendszer némi felújításra szorul. A meleg vizet a háztartási helyiségben elhelyezett nagy villanybojler biztosítja. A házat 2017-ben részben felújítottak, villanyvezetéket cseréltek, a fürdőszobák és WC-k burkolatát cserélték, festettek. A ház egy 2116 m2-es telken fekszik, melyen sok fajta jó minőségű gyümölcsfák, szeder, málna, szőlő, veteményeskert és egy tujákkal, fenyőfákkal körbevett, sütögetésre kiváló füves terület található. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!