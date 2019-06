Zivatarok várhatók, akár jégeső is jöhet

Szombat, 11.11 - Jégesőre is számítanunk kell



Vasárnap déltől elszórtan várhatók zivatarok éjfélig. Holnap szintén lehet zivatarokra számítani, elsősorban a déli országrészben. A zivatarokat ma lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék (20-30 mm), illetve általában szélerősödés (50-75 km/h), illetve kisebb méretű jég kísérheti. A hétfői zivatarokhoz komolyabb szélerősödés társulhat (60-90 km/h), illetve jég is előfordulhat bennük.



Korábban - Zivatarveszély



Zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A veszélyjelzésükben azt írták: szombaton késő estig az ország délkeleti harmadán és északnyugaton, illetve esetleg a Dunántúl középső részén várható helyenként zivatar. Vasárnap elszórt jelleggel már máshol is, legkisebb eséllyel az Észak-Alföldön várható zivatarok kialakulása, ismét inkább a délutáni, esti órákban.



A zivatarokat kisebb méretű jég, nagyobb mennyiségű (20-30 milliméter) csapadék, esetleg viharos (60-70 kilométer/órás) szél kísérheti. Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet általában 11-17 fok között alakul. Napközben 22-27 fokig melegszik a levegő.