Viharos szelet és jeget kaphatunk Sopron környékén - riasztás

Már esik, megjött a lehűlés? Várjuk fotóit: tudosito@kisalfold.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Baranya, Békés és Csongrád megyére másodfokú, az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Emellett Baranya, Somogy és Zala megyére a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az előrejelzés szerint vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 15-21 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet nyugaton 25, keleten, délkeleten 32 fok körül várható.Érkező hidegfront (heves) zivatarokkal: Estétől, éjszakától észak felől hidegfront éri el az országot, melynek mozgása lelassul, valószínűleg hétfő reggelre vonul át felettünk. A front előtt és a fronton több hullámban alakulnak ki zivatarok, heves zivataroknak is megvan az esélye.Ma késő délutántól, estétől nyugat felől zivatarok érhetik el a Dunántúl nyugati, északnyugati részét, melyekhez viharos szél (60-85, esetleg > 90 km/h) és jégeső (átmérő akár > 2 cm) is társulhat. Éjjel elszórtan lehetnek zivatarok, valamivel nagyobb eséllyel az ország északi, északkeleti felén, a már említett kísérőjelenségekkel. Vasárnap napközben és este - meglehetősen nagy térbeli és időbeli bizonytalanság mellett - több hullámban valószínű zivatarok kialakulása, amelyekhez viharos (60-90 km/h) vagy károkozó széllökés (> 90 km/h), jégeső (akár > 2-3 cm ) és esetleg felhőszakadás (> 30-40 mm) társulhat. Holnap napközben zivatarokra - az ország többi részéhez képest - némileg kisebb az esély Komárom megyétől Borsod megye északi részig húzódó sávban.Tetőző hőség: Szombaton a napi középhőmérséklet elsősorban a nyugati, délnyugati területeken, illetve városi környezetben haladhatja meg a 25 fokot. Vasárnap az ország döntő részén már 25 fok alatt marad a napi átlaghőmérséklet - közölte a met.hu