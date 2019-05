Viharos szél miatt figyelmeztetést adtak ki Győr-Moson-Sopron megyére, esőből is kapunk eleget

Szombat este is vihar tombolt, a fotót olvasónk küldte Győr-Adyvárosból.

Az MTI-nek vasárnap eljuttatott prognózis szerint hétfőn többfelé várható eső, zápor, délkeleten néhol zivatar, de az ország északkeleti harmadában estefelé lehet csak csapadék.A Dunántúlon többfelé megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon viharossá fokozódik, keleten megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések.az erős szél, illetve eső miatt több megyére figyelmeztetést is kiadtak. Győr-Moson-Sopron és Vas megyére a szél veszélye miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-13 fok között, a nappali maximum nyugaton 9, keleten 24 fok körül alakul.is sokfelé várható eső, zápor, keleten helyenként zivatar is, többfelé lesz erős, néhol viharos a szél. A minimumhőmérséklet kedden 4-11, szerdán 6-13 fok között valószínű. A maximumhőmérséklet kedden 7-21, szerdán 9-21 fok között alakul, keletről nyugat felé haladva lesz egyre hidegebb.is többfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten helyenként zivatar. A leghidegebb órákban 5-11 fok lehet. Napközben 15-21 fok között alakul a hőmérséklet.is lehet eső, zápor, a legalacsonyabb hőmérséklet 5-11, a legmagasabb 17-22 fok között valószínű.elszórtan valószínű eső, zápor, a minimumhőmérséklet 5-12, a maximumhőmérséklet 19-24 fok között alakul.napos idő lesz, csak néhol záporral. A leghidegebb órák 7-14 fokos hőmérséklete napközben 20-25 fokig melegszik - olvasható az előrejelzésben.