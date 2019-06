Vihar a Dunántúlon: családi házakat öntött el az esővíz - fotók

Várjuk olvasóink fotóit, tudósításait a viharról ide: tudosito@kisalfold.hu

Fotó: Gyenei Zoltán

Fotó: Sándor Vilmos

Az Időkép radarképe jelenleg: a Dunántúl elesett.

Fotó: Mezei Ramóna

Fotó: Dekovics Martin

Már esik Markotabödögén. Fotó: Antalfi András

Egy órával ezelőtti állapot Markotabödöge felett. Fotó: Antalfi András

- Egy korábbi, kora esti felvételt osztott meg velünk olvasónk, Csesznek az eső előtt:Azjól látszik, hol tart most a zivatar:A zivatarokat követően sokfelé 10 fokot esett vissza a hőmérséklet - jelentette olvasónk.A felgyülemlő esővíz okozza a legtöbb gondot az ország nyugati része felett elvonuló zivatarok nyomán. Körmenden, a Bartók Béla utcában egy lakásba folyt be a víz, a Bercsényi utcában pedig azért kérték a tűzoltók segítségét, mert az udvaron összegyűlt esővíz lakóházat veszélyeztetett. A város hivatásos tűzoltói szivattyúval avatkoztak be. Tatán, a Váralja utcában családi házakat öntött el az esővíz, amely egy művelődési ház és egy áruház épületét is veszélyezteti.A helyszínre a tatabányai hivatásos tűzoltókat és a kocsi önkéntes tűzoltókat riasztották. Egy Bacsó Béla utcai pincében körülbelül harminc centiméter magasan áll az esővíz, a tűzoltók szivattyúval avatkoznak be. Az Új úton egy körülbelül húsz négyzetméteres pincében másfél méter magasan áll az esővíz, az egység megkezdte az eltávolítását - írja honlapján a katasztrófavédelem. - Délután sűrű villámlással zivatarrendszer lépte át a nyugati határt. Kelet felé halad, heves viharokra kell készülni, helyenként felhőszakadással, kiadós mennyiségű, akár 30-50 mm-t meghaladó csapadékkal és jéggel, viharos széllökésekkel. A Dunántúlon első-, másodfokú riasztás van érvényben -

Korábban írtuk:

Országszerte első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.Az MTI-hez szombaton eljuttatott veszélyjelzésük szerint zivatar és felhőszakadás veszélye miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, Vas és Zala megyére. Az ország többi területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Azt írták, napközben legnagyobb eséllyel a középső országrészben és az Északi-középhegység vidékén pattannak ki helyi zivatarok.Késő délutántól nyugat, délnyugat felől egy intenzív zivatarrendszer is kifejlődik, amely a nap utolsó óráiban érheti el a Duna-Tisza közét. A zivatarok nyomában felhőszakadás, több tíz milliméter csapadék, óránként 60-80 kilométeres szél valószínű, de egy-egy helyen - elsősorban a Dunántúl déli felén - 80-100 kilométeres szélroham, illetve nagy méretű jég is előfordulhat. Az előrejelzés szerint a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő