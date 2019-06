Vihar a Dunántúlon: autók akadtak el, fákat csavart ki a szél - Vasárnap is jöhet felhőszakadás - olvasói fotók

Várjuk olvasóink fotóit, tudósításait a viharról ide: tudosito@kisalfold.hu

11.08 - Főként a sok esővíz miatt riasztották a tűzoltókat a szombat éjszakai vihar idején - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap.

Mukics Dániel azt mondta, országszerte több mint kétszáz helyszínen kellett a tűzoltóknak beavatkozniuk, harminc helyen jelenleg is dolgoznak.



A hirtelen lezúduló eső pincéket, aluljárókat árasztott el, amelyekből ki kellett szivattyúzni a vizet, az úton összegyűlő víz miatt sok esetben autók akadtak el, helyenként pedig az erős szél csavart ki fákat, amelyek autópályákra, utakra és kerítésekre dőltek - közölte.



Hozzátette, a legtöbb bejelentés Fejér, Komárom-Esztergom és Bács-Kiskun megyéből érkezett.



A szóvivő felhívta az autósok figyelmét arra, hogy az úton hömpölygő vízbe lehetőleg ne hajtsanak be, hanem válasszanak kerülőutat.



Megemlítette azt is, hogy vihar idején érdemes túlfeszültség ellen védő elosztót használni, vagy kihúzni a konnektorból az elektromos készülékeket.

Vasárnap, 9.09 - Több megyében továbbra is másodfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás veszélye miatt. Emellett országszerte figyelmeztetnek az intenzív esőzés és a zivatarok miatt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az MTI-hez vasárnap eljuttatott veszélyjelzése szerint felhőszakadás veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében másodfokú, az ország többi területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Emellett zivatarveszély miatt szintén az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Peremfelhő Pannonhalma felett, szombaton. Fotó: Lajkó Barnabás

Azt írták: vasárnap ismét szórványosan várhatóak zivatarok, amelyek szinte bármely napszakban megjelenhetnek, és több hullámban követhetik egymást délről észak felé vonulva. Legjellemzőbb kísérőjelenségük a felhőszakadás lesz - rövid idő alatt 30-50 milliméter csapadék zúdul le -, de néhol átmenetileg viharos szél is előfordulhat.



Az előrejelzés szerint a hőmérséklet napközben 22-29 fok között alakul, nyugaton lesz hűvösebb. Késő estére 17-23 fok közé hűl le a levegő.

A Pest megyei Halásztelekre így érkezett a zivatar. Fotó: Horváth Erika

Szombaton írtuk:

Fotó: Gyenei Zoltán

Fotó: Sándor Vilmos

Az Időkép radarképe jelenleg: a Dunántúl elesett.

Fotó: Mezei Ramóna

Fotó: Dekovics Martin

Már esik Markotabödögén. Fotó: Antalfi András

Egy órával ezelőtti állapot Markotabödöge felett. Fotó: Antalfi András

- Egy korábbi, kora esti felvételt osztott meg velünk olvasónk, Csesznek az eső előtt:Azjól látszik, hol tart most a zivatar:A zivatarokat követően sokfelé 10 fokot esett vissza a hőmérséklet - jelentette olvasónk.A felgyülemlő esővíz okozza a legtöbb gondot az ország nyugati része felett elvonuló zivatarok nyomán. Körmenden, a Bartók Béla utcában egy lakásba folyt be a víz, a Bercsényi utcában pedig azért kérték a tűzoltók segítségét, mert az udvaron összegyűlt esővíz lakóházat veszélyeztetett. A város hivatásos tűzoltói szivattyúval avatkoztak be. Tatán, a Váralja utcában családi házakat öntött el az esővíz, amely egy művelődési ház és egy áruház épületét is veszélyezteti.A helyszínre a tatabányai hivatásos tűzoltókat és a kocsi önkéntes tűzoltókat riasztották. Egy Bacsó Béla utcai pincében körülbelül harminc centiméter magasan áll az esővíz, a tűzoltók szivattyúval avatkoznak be. Az Új úton egy körülbelül húsz négyzetméteres pincében másfél méter magasan áll az esővíz, az egység megkezdte az eltávolítását - írja honlapján a katasztrófavédelem. - Délután sűrű villámlással zivatarrendszer lépte át a nyugati határt. Kelet felé halad, heves viharokra kell készülni, helyenként felhőszakadással, kiadós mennyiségű, akár 30-50 mm-t meghaladó csapadékkal és jéggel, viharos széllökésekkel. A Dunántúlon első-, másodfokú riasztás van érvényben -

Korábban írtuk:

Országszerte első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.Az MTI-hez szombaton eljuttatott veszélyjelzésük szerint zivatar és felhőszakadás veszélye miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, Vas és Zala megyére. Az ország többi területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Azt írták, napközben legnagyobb eséllyel a középső országrészben és az Északi-középhegység vidékén pattannak ki helyi zivatarok.Késő délutántól nyugat, délnyugat felől egy intenzív zivatarrendszer is kifejlődik, amely a nap utolsó óráiban érheti el a Duna-Tisza közét. A zivatarok nyomában felhőszakadás, több tíz milliméter csapadék, óránként 60-80 kilométeres szél valószínű, de egy-egy helyen - elsősorban a Dunántúl déli felén - 80-100 kilométeres szélroham, illetve nagy méretű jég is előfordulhat. Az előrejelzés szerint a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő