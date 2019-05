Vihar - Mosonmagyaróváron és Sopronban is leszakadt az ég - fotók

Fotó: Vincze András

Itt kezdődött...

Itt már vége volt a zivatarnak Mosonmagyaróváron.

Sopront is elérte a vihar: zuhog, villámlik, néhol jég is esik - írta tudósítónk.Zsirán is kezdődik a "szezon" - küldte a fotót Mészáros Szilvia:Hegyeshalom felett a viharos égbolt:- Az Időkép radarképe nem sok jót ígér:18.09 - Az OMSZ előrejelzése szerint szombat késő délutántól a Dunántúlon várhatók zivatarok - az éjféli órákhoz közeledve egyre nagyobb számban - viharos szél (55 - 70 km/h) kíséretében.Vasárnap a zivatartevékenység az ország középső sávjára korlátozódik. A szombat késő estétől megerősödő északi szél vasárnap a nyugati megyékben nagy területen viharossá is fokozódik (70-80 km/h). Elsősorban a délnyugati tájakon az ismétlődő záporos csapadékból lokálisan nagyobb mennyiség (> 15-20 mm) is eshet.Olvasónk, Beatrix Mosonmagyaróvárról küldött felvételeket, azt írta, mennydörgés kíséretében szakadt le az ég: