Több mint 20 fok is lehet a héten - záporokra is készülni kell

Változékony idő várható a jövő héten: napsütésre, záporokra is készülni kell. A maximumértékek egyre inkább 10 fok felett, helyenként akár 20 fok felett is alakulhatnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn napközben kezdetben sok lesz a napsütés és száraz lesz az idő. Késő délutántól, estétől északnyugat felől erős felhősödés kezdődik, és a Dunántúlon egyre több helyen várható eső, záporeső. Sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél is. A leghidegebb órákban 0-9 fok lehet. Napközben 15-20 fokig melegszik a levegő.



Keddre virradó éjszaka többfelé várható eső, reggeltől már csak helyenként alakul ki futó zápor. Napközben többórás napsütés várható. Többfelé erős, északon, északkeleten helyenként viharos lesz a szél. Estére jelentősen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 8, a legmagasabb hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.



Szerdán hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Északkeleten kezdetben néhol kisebb eső, zápor még előfordul, majd csapadék nem valószínű. A minimum hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a maximum hőmérséklet 11 és 17 fokközött várható.



Csütörtökön szűrt napsütésre lehet számítani, csapadék nem várható. Mindenütt megerősödik, elsősorban a Dunántúl nyugati felén többfelé viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban 2 és 9, napközben 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.



Pénteken a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett szórványosan várható kisebb eső, zápor. Többfelé erős lesz a légmozgás. A minimum hőmérséklet 6 és 11, a maximum hőmérséklet 13 és 21 fok között valószínű.



Szombaton és vasárnap helyenként alakulhat ki eső, zápor. Szombaton élénkül, helyenként erős lesz a légmozgás, vasárnap már többfelé megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton 3 és 8, vasárnap 2 és 7 fok között alakul. A nappali maximum szombaton 10 és 16, vasárnap 9 és 15 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.