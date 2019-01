Tél - Megérkezett az újabb havazás a megyébe

tudosito@kisalfold.hu-ra! Várjuk olvasóink fotóit a-ra!

Forrás: Időkép

Forrás: met.hu





Hóban futkározhatnak a kutyák a Deák téren. Fotó: Olvasó

Olvasónk kutyája hamar meggondolta magát.

Várható időjárás az ország területén péntek estig



A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk, pénteken a délutáni óráktól északnyugat felől beborul az ég. Ma szórványosan, éjszaka és holnap a nap első felében helyenként alakul ki hózápor, majd a késő délutáni óráktól nyugat felől egyre többfelé havazás kezdődik. Az északnyugati szél nagy területen, pénteken már csak a Dunántúlon lesz erős, viharos, majd délutántól mindenhol mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -8 fok között várható, de néhol ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken +1 és -3 fok közt alakul.

Északnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé várható havazás. Szombaton túlnyomóan borult idő lesz, legfeljebb délután északon vékonyodik el a felhőzet. Sokfelé valószínű csapadék; keleten hó, de kezdetben csak nyugaton, majd délután már a Dunántúl nagy részén és a középső országrészben eső, havas eső is lehet.A helyenként erős északnyugati, északi szél mérséklődik, majd éjszaka délnyugatira fordul. Szombaton eleinte a délnyugati, majd délutántól az északnyugatira forduló szél megerősödik, a Kisalföldön az északnyugati szél néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -3 és +3 fok között alakul - olvasható a met.hu előrejelzésében. Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére péntek éjféligDélutánig elvétve előfordulhat kisebb havazás, hózápor, majd a késő délutáni óráktól északnyugat felől kiterjedt havazás kezdődik. A csapadékzóna éjfélig nagyjából a Duna vonaláig ér el. Ebből már nagy területen lehet összefüggő hóréteg, általában lepel-3 cm, de az északnyugati megyékben 5 cm-t meghaladó mennyiség is hullhat.A Dunántúlon erős, egy-két helyen (főként a Dunántúli-középhegységben és az Alpokalján) viharos lökések (ált. 60-65 km/h) kísérhetik az északnyugati, északi szelet. Délutántól jelentősen mérséklődik a légmozgás.Útállapot, időjárásA északkeleti országrészben Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megye északi részén szállingózik, de Nyíregyháza térségében és az M35-ös autópálya hajdúböszörményi szakaszán havazik. Másutt borult, felhős, de csapadékmentes az idő.Az autópályák, autóutak sónedvesek, Pest megyében és az M1-es autópályán viszont szárazak.A fő-és mellékutak burkolata a csapadékkal érintett területeken, valamint a Dunántúlon Vas és Zala megyében havas, latyakos, hókásás.A látási viszonyok mindenütt jók.A Dunántúl északi részén élénk szél fúj, az ország többi részén szélcsend van, vagy gyenge a légmozgásA gyorsforgalmi, valamint a fő-és mellékutak burkolata a Dunántúl jelentős részén, illetve a keleti megyékben elszórtan sónedves, Vas, Zala és Somogy megyében viszont előfordulhatnak hókásás, havas alsóbbrendű útszakaszok is.A látási viszonyok mindenütt jók.Jellemzően szélcsend van, vagy gyenge a légmozgás, a Dunántúlon elszórtan viszont élénk szél fúj.A hőmérséklet -11 és +2 fok között változikAz erős intenzitásnak és a hideg időnek köszönhetően a hózáporok által érintett tájakon több helyen is kifehéredett a táj, nyugaton helyenként több mint 5 cm hó hullott rövid idő alatt - írja az Időkép. A hózáporok intenzitása jól megfigyelhető webkameráik gyorsított felvételein is:Útállapot a Rábaközben: olvasónk videói a 85-ös főútról és az M85-ös gyorsforgalmiról.Olvasónk azt írja, aa Deák tér, olvasónktól kaptuk a fotót, aki azt írja, most is szállingózik a hó. Hozzátette, már hókotrót is látott a városban.Olvasónk tájékoztatása szerint az M85-ös út a csornai elkerülő után a farádi lehajtóig, a 85-ös főút pedig Farád és Szárföld között havas.Országszerte borult, felhős az ég, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében többfelé esik a hó, Komárom-Esztergom és Fejér megyéből, valamint az M3-as autópálya emődi szakaszáról hószállingózást jeleztek.A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak szinte mindenütt szárazak, vagy felszáradóban vannak, a csapadékkal érintett területeken vizesek vagy sónedvesek. Fertőszentmiklós térségében előfordulhatnak havas alsóbbrendű útszakaszok, ott a friss hó mennyisége 1-4 cm.A látási viszonyok Győr-Moson-Sopron és Vas megyében az erős havazás miatt közepesek, ott jellemzően 100 és 300 méter közötti a belátható út hossza.A Dunántúlon, valamint Pest, Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jellemzően erős északnyugati széllökésekre kell számítani, az M7-es autópálya fonyódi szakaszán viharos erejű szél fúj. Az ország középső területein, valamint a Tiszántúlon közepes vagy gyenge a légmozgás.A hőmérséklet -6 és +2 fok között változik., majd egy tőlünk északra lévő ciklon melegfrontja éri el térségünk. Ennek köszönhetően pénteken a késő délutáni, esti óráktól egyre többfelé várható havazás -