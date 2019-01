Tél - Hófúvásra figyelmeztetnek, havas eső, ónos eső is lehet a Dunántúlon

Forrás: met.hu

Útállapot 8:15-kor - Útinform:

Kiterjedt havazás egyre inkább már csak az ország keleti, délkeleti harmadán valószínű (kb. lepel - 2, 3 cm), másutt elszórtan lehet vegyes csapadék. Halmazállapot váltás előbb a Dunántúlon, majd napközben az ország legnagyobb részén (kiv. Északi-középhegység és Tiszántúl) valószínű, ekkor az eső, havas eső mellett átmeneti gyenge ónos eső sem zárható ki.A helyenként megerősödő nyugati, északnyugati szél (a hó állagától függően) gyenge hófúvást okozhat.Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, csupán átmeneti szakadozások lehetnek. Egyre inkább csak a keleti vidékeken várható szórványosan havazás, másutt havas eső, eső lesz a jellemző. A nyugati szél nagy területen lesz élénk, elsősorban az Észak-Dunántúlon időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -3 és +6 fok között várható, az alacsonyabb értékekre északkeleten számíthatunk. Késő estére -4, +2 fok közé csökken a hőmérséklet - olvasható a met.hu-n. A déli, délkeleti határ mentén, valamint Kaposvár térségében és Komárom-Esztergom megyében szállingózik a hó, elszórtan havazik, az M3-as autópálya hajdúnánási szakaszán ónos esőre is számítani lehet.A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata a síkosságmentesítés miatt sónedves, vagy nedves, néhol száraz, de Tatabánya térségében, Somogy, Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében télies útviszonyokra is számítani lehet az alsóbbrendű utakon.A látási viszonyok mindenütt jók.